Mancini a Parigi, occhi Italia: chi sono i due giocatori sotto osservazione

«I giocatori bisogna visionarli da vicino», diceva Gianpiero Boniperti. Un principio che Roberto Mancini sta applicando in questa fase di costruzione della nuova Nazionale. Il commissario tecnico azzurro sarà questa sera a Parigi per assistere alla sfida tra Lione e Paris Fc e seguire da vicino Luca Koleosho, che si è messo in luce la scorsa settimana servendo un assist importante a Sinayoko nel successo per 3-2 sul Marsiglia, e Diego Coppola. Quest’ultimo non è un volto nuovo per la Nazionale maggiore: l’ex Verona è già stato convocato da Mancini per uno stage nel maggio 2022 e successivamente anche da Luciano Spalletti nel 2025. Per Koleosho il discorso è diverso. Il classe 2004 è un profilo seguito con attenzione, ma per ora il Ct non dovrebbe chiamare in blocco il gruppo storico della Under 21. Una scelta legata anche al percorso degli Azzurrini di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre saranno impegnati nelle qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di categoria e dell’Olimpiade.