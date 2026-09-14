Malagò: "L'Italia non deve limitarsi a compitino. Su caso tesseramento ed Euro2032..."

"Il caso tesseramento ? Mi sembra che l'argomento sia stato sviscerato. Sono un signore abituato da molti anni ad avere qualcuno che in qualche modo vuole sovvertire le dinamiche di consenso popolare. Non è una novità: prima c'è stato un chiaro e pubblico tentativo di evitare di andare a elezioni con un commissariamento, poi i soliti ostacoli che conosco a memoria durante la campagna elettorale, poi il tema del pantouflage e ora questa nuova nuova puntata. Le dinamiche di tutto questo hanno una precisa logica ma sono molto sereno. Non potrebbe che essere così anche in base alla storia recente e non recente delle elezioni della Federcalcio". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò ospite della prima puntata della nuova stagione de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Personalmente non mi aspetto nulla nella Giunta (del Coni, ndr) di domani - ha aggiunto - Se ho paura di decadere da presidente? No, assolutamente no".

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Malagò: "L'Italia non deve limitarsi a fare il compitino"

"La deadline di ottobre può slittare? E' una ipotesi, stiamo parlando. Abbiamo questa scadenza a fine mese, sento con consuetudine quasi quotidiana la Uefa. Il dialogo è costante, i rapporti sono eccellenti e idilliaci. Abbiamo rispettato il primo traguardo di fine luglio, indicando stadi e città, adesso gli uffici stanno lavorando per fare una seconda valutazione" ha spiegato Malagò a proposito della lista di cinque stadi italiani da indicare alla Uefa entro il 1 ottobre per l'organizzazione di Euro 2032. "Noi non giochiamo una partita a eliminazione diretta al Mondiale da quando abbiamo vinto la finale nel 2006. L'Italia non deve limitarsi a fare il compitino (della qualificazione, ndr), bisogna anche guardare avanti e fare bene, e per fare bene devi costruire un percorso con dei giovani. Qual è l'obiettivo minimo? Innanzi tutto fare una bella figura, creare i presupposti per riportare fiducia in tutte le persone che sono rimaste molto deluse per quello che è successo. So che siamo legati a mille variabili, ma in certe situazioni non ti devi mettere. Poi c'è una regola non scritta, non so se è giusta ma è un dato di fatto. Se uno fallisce l'obiettivo minimo del mondiale è anche giusto che si rispetto quello che hanno fatto i miei colleghi che mi hanno preceduto" ha concluso il presidente della Figc.