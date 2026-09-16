Da 1,5 milioni alla Nazionale: chi è Ali Zoma, il bomber di Klose che ha stregato Mancini

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape”. Una frase entrata nella leggenda dello sport grazie a Muhammad Ali e che oggi sembra cucita addosso a un giovane attaccante italiano. Si chiama Mohamed Ali Zoma, è nato a Merate nel 2003 e sta facendo parlare di sé in Germania con la maglia del Norimberga. Il nome è un omaggio al celebre pugile, idolo del papà, scomparso prematuramente, ma il paragone non si ferma alla carta d’identità. Leggerezza, velocità, imprevedibilità: Zoma si muove sul campo come una farfalla e quando arriva negli ultimi metri sa pungere come un’ape, e lo confermano i numeri. Un talento sbocciato lontano dall’Italia e che ora potrebbe presto bussare anche alla porta della Nazionale.
Mancini lo osserva: Zoma verso l'azzurro
Le prestazioni con il Norimberga hanno acceso i riflettori su Mohamed Ali Zoma e anche Roberto Mancini sta seguendo con attenzione la sua crescita, oltre a quella di altri giovani. L'attaccante ha già attirato l'interesse delle selezioni del Burkina Faso, paese d'origine del padre, e della Costa d'Avorio, terra natale della madre. Il corteggiamento delle due federazioni rende ancora più delicata la situazione, soprattutto considerando il suo legame con l'Italia: Zoma è nato a Merate e ha costruito qui le prime tappe della propria carriera. Da Coverciano, proprio per questo, sarebbe arrivata la volontà di inserirlo nel progetto azzurro e impedirne un possibile approdo verso altre nazionali. Il suo rendimento sta offrendo argomenti concreti: dopo i 14 gol della scorsa stagione, l'attaccante ha iniziato la nuova annata con numeri ancora più impressionanti. La Nazionale, dunque, rappresenta per lui un traguardo sempre più vicino.
Chi è Mohamed Ali Zoma
Mohamed Ali Zoma nasce nel 2003 a Merate, in provincia di Lecco, e trascorre una parte fondamentale della sua formazione nel settore giovanile dell'AlbinoLeffe. Il suo nome racconta già una storia particolare: il padre, originario del Burkina Faso e scomparso prematuramente, scelse di chiamarlo Ali in omaggio a Muhammad Ali, uno dei più grandi pugili di sempre. Un'eredità affettiva che il ragazzo porta con sé mentre costruisce la propria strada nel calcio. Dopo circa dieci anni trascorsi nell'ambiente bergamasco, arriva il momento di lasciare l'Italia e provare una nuova esperienza all'estero. La Germania diventa la sua destinazione e il Norimberga la società pronta a scommettere sulle sue qualità. Una scelta che cambia il corso della sua carriera e gli permette di confrontarsi con un calcio diverso. Oggi Zoma è considerato uno dei giovani più interessanti emersi dal club tedesco.
AlbinoLeffe, l'esordio e quella svolta decisiva
Prima di diventare un attaccante, Zoma era abituato a giocare molto più lontano dalla porta. Nel settore giovanile dell'AlbinoLeffe ricopriva infatti soprattutto il ruolo di quinto di centrocampo, sfruttando la velocità e la capacità di aggredire gli spazi. A intuire che quelle caratteristiche potessero diventare ancora più pericolose negli ultimi metri fu Giuseppe Biava, che durante l'esperienza nella Berretti decise di avvicinarlo alla porta. Una trasformazione che avrebbe segnato definitivamente la sua carriera. Il debutto tra i professionisti arriva nel 2021 in Serie C e regala immediatamente una storia da raccontare. Contro il Lecco, quasi come in un copione scritto dal destino, Zoma firma una doppietta e contribuisce alla rimonta e alla vittoria dell'AlbinoLeffe. Da quel momento il percorso prende una direzione sempre più offensiva. La progressione rimane il suo marchio di fabbrica, ma davanti alla porta comincia a emergere un istinto completamente nuovo.
La scommessa del Norimberga
Il salto fuori dai confini italiani arriva quando il Norimberga decide di investire su di lui. Il club tedesco mette sul tavolo circa 1,5 milioni di euro e porta in Germania un giocatore ancora giovane, ma già considerato un prospetto dalle qualità importanti. Una cifra che, con il senno di poi, appare lontanissima dalle valutazioni che accompagnano oggi il suo nome. L'esperienza nella seconda serie tedesca diventa il terreno ideale per completare la sua maturazione e trasformare le potenzialità mostrate in Italia in rendimento concreto. A Norimberga Zoma trova un ambiente nel quale può giocare con continuità e misurarsi con un calcio più verticale e intenso. Il trasferimento rappresenta così molto più di un semplice cambio di maglia: è il passaggio decisivo verso una dimensione internazionale. E il campo, settimana dopo settimana, comincia a raccontare quanto quella scommessa possa essere stata importante. Attorno a lui cresce rapidamente l'attenzione di altri club europei.
I numeri da urlo a Norimberga
La prima stagione in Germania conferma subito le intuizioni del Norimberga. Zoma chiude l'annata con 14 gol in 29 presenze, diventando progressivamente uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Un rendimento che gli vale anche il riconoscimento di miglior giocatore della stagione secondo i tifosi del club. Ma è l'inizio della nuova annata a far salire ulteriormente l'asticella. Nelle prime cinque giornate di Bundesliga 2, Zoma trova infatti la rete per cinque volte, dimostrando di aver trasformato la continuità realizzativa in una delle sue armi principali. Ancora più impressionante era stata la partenza ufficiale della stagione, inaugurata da una tripletta contro la Dinamo Dresda. Tre gol diversi, ma accomunati dalla stessa capacità di leggere gli spazi e arrivare rapidamente alla conclusione. Numeri che alimentano inevitabilmente l'interesse del mercato. E che raccontano un attaccante pronto a misurarsi con obiettivi sempre più grandi.
Klose e l'arte di trasformare il talento
A Norimberga Zoma ha trovato anche un maestro particolare: Miroslav Klose. Un campione che conosce come pochi altri il mestiere dell'attaccante e che ora sta accompagnando il giovane italiano nel percorso verso una dimensione superiore. Il lavoro dell'allenatore tedesco si concentra soprattutto sui movimenti, sulla lettura delle situazioni e sulla capacità di scegliere il momento giusto per attaccare la porta. Non soltanto gol, dunque, ma tutto ciò che accade prima che il pallone arrivi negli ultimi sedici metri. Klose sta cercando di dare ordine alla velocità di Zoma, trasformando l'istinto in consapevolezza. E forse è proprio questa la parte più affascinante della sua crescita: vedere un talento ancora giovane imparare da chi ha costruito una carriera intera sulla precisione del movimento. Ogni partita diventa così una nuova lezione. E ogni gol, un piccolo passo verso quella versione di sé che Zoma sogna di diventare.
Veloce, imprevedibile e sempre più vicino alla Nazionale
Zoma ha nella velocità una delle sue qualità più evidenti, ma il suo calcio non si esaurisce nella semplice accelerazione. Sa partire largo, attaccare la profondità, muoversi tra le linee e trasformare in pochi secondi una situazione apparentemente innocua in un'occasione da gol. La sua dimensione ideale è quella della seconda punta, libera di muoversi e sfruttare gli spazi senza dare punti di riferimento agli avversari. A questo aggiunge una notevole freddezza sotto porta e una capacità crescente di leggere in anticipo lo sviluppo dell'azione. Il percorso iniziato all'AlbinoLeffe, passato per la Germania e arrivato oggi fino ai radar della Nazionale, sembra ancora soltanto all'inizio. Il nome che porta sulle spalle è un omaggio a un campione che ha fatto della velocità e della precisione la propria leggenda. Sul ring Muhammad Ali cercava il momento giusto per colpire; sul campo Zoma fa qualcosa di simile, con il pallone tra i piedi. Due sport diversi, due generazioni lontane, ma la stessa idea di fondo: muoversi leggero, colpire all'improvviso e lasciare l'avversario senza il tempo di reagire.
“Vola come una farfalla, pungi come un’ape”. Una frase entrata nella leggenda dello sport grazie a Muhammad Ali e che oggi sembra cucita addosso a un giovane attaccante italiano. Si chiama Mohamed Ali Zoma, è nato a Merate nel 2003 e sta facendo parlare di sé in Germania con la maglia del Norimberga. Il nome è un omaggio al celebre pugile, idolo del papà, scomparso prematuramente, ma il paragone non si ferma alla carta d’identità. Leggerezza, velocità, imprevedibilità: Zoma si muove sul campo come una farfalla e quando arriva negli ultimi metri sa pungere come un’ape, e lo confermano i numeri. Un talento sbocciato lontano dall’Italia e che ora potrebbe presto bussare anche alla porta della Nazionale.
Mancini lo osserva: Zoma verso l'azzurro
Le prestazioni con il Norimberga hanno acceso i riflettori su Mohamed Ali Zoma e anche Roberto Mancini sta seguendo con attenzione la sua crescita, oltre a quella di altri giovani. L'attaccante ha già attirato l'interesse delle selezioni del Burkina Faso, paese d'origine del padre, e della Costa d'Avorio, terra natale della madre. Il corteggiamento delle due federazioni rende ancora più delicata la situazione, soprattutto considerando il suo legame con l'Italia: Zoma è nato a Merate e ha costruito qui le prime tappe della propria carriera. Da Coverciano, proprio per questo, sarebbe arrivata la volontà di inserirlo nel progetto azzurro e impedirne un possibile approdo verso altre nazionali. Il suo rendimento sta offrendo argomenti concreti: dopo i 14 gol della scorsa stagione, l'attaccante ha iniziato la nuova annata con numeri ancora più impressionanti. La Nazionale, dunque, rappresenta per lui un traguardo sempre più vicino.