Da 1,5 milioni alla Nazionale: chi è Ali Zoma, il bomber di Klose che ha stregato Mancini

“Vola come una farfalla, pungi come un’ape”. Una frase entrata nella leggenda dello sport grazie a Muhammad Ali e che oggi sembra cucita addosso a un giovane attaccante italiano. Si chiama Mohamed Ali Zoma , è nato a Merate nel 2003 e sta facendo parlare di sé in Germania con la maglia del Norimberga . Il nome è un omaggio al celebre pugile, idolo del papà, scomparso prematuramente, ma il paragone non si ferma alla carta d’identità. Leggerezza, velocità, imprevedibilità: Zoma si muove sul campo come una farfalla e quando arriva negli ultimi metri sa pungere come un’ape, e lo confermano i numeri. Un talento sbocciato lontano dall’Italia e che ora potrebbe presto bussare anche alla porta della Nazionale.

Mancini lo osserva: Zoma verso l'azzurro

Le prestazioni con il Norimberga hanno acceso i riflettori su Mohamed Ali Zoma e anche Roberto Mancini sta seguendo con attenzione la sua crescita, oltre a quella di altri giovani. L'attaccante ha già attirato l'interesse delle selezioni del Burkina Faso, paese d'origine del padre, e della Costa d'Avorio, terra natale della madre. Il corteggiamento delle due federazioni rende ancora più delicata la situazione, soprattutto considerando il suo legame con l'Italia: Zoma è nato a Merate e ha costruito qui le prime tappe della propria carriera. Da Coverciano, proprio per questo, sarebbe arrivata la volontà di inserirlo nel progetto azzurro e impedirne un possibile approdo verso altre nazionali. Il suo rendimento sta offrendo argomenti concreti: dopo i 14 gol della scorsa stagione, l'attaccante ha iniziato la nuova annata con numeri ancora più impressionanti. La Nazionale, dunque, rappresenta per lui un traguardo sempre più vicino.