Donnarumma: "Guardare i Mondiali da fuori è stato difficile. Quell'abbraccio tra Mancini e Vialli..."

"In questo momento abbiamo bisogno di tanta positività, siamo molto felici del ritorno di Mancini". A parlare, ai microfoni di Sky Sport, è il portiere del Manchester City e capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma. "So bene l'ambiente che ritroverò, perché l'estate è stata difficilissima per tutti noi, soprattutto per la mancata qualificazione al Mondiale - confessa - Anche per me è stato molto complicato vivere quei giorni e vedere il Mondiale da fuori. Ora, però, dobbiamo cambiare pagina, tornare a essere ottimisti e ricreare un grande gruppo. Possiamo farlo soltanto tutti insieme, anche grazie al sostegno degli italiani, di cui avremo bisogno fin dalle prime partite della Nations League. Dobbiamo alzare la testa e ripartire da questa maglia, che sono sicuro ci darà entusiasmo e motivazioni per affrontare le prossime partite e le qualificazioni. Vogliamo riscrivere la nostra storia e tornare a qualificarci per l'Europeo e per il Mondiale". La finale del prossimo Europeo si giocherà a Wembley, dove l'Italia trionfò nell'estate 2021 proprio con Mancini in panchina.