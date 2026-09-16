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Donnarumma: "Guardare i Mondiali da fuori è stato difficile. Quell'abbraccio tra Mancini e Vialli..."

Il capitano della Nazionale ha parlato in merito al ritorno del ct azzurro sulla panchina dell'Italia, con un occhio alla finale degli Europei a Wembley
2 min
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"In questo momento abbiamo bisogno di tanta positività, siamo molto felici del ritorno di Mancini". A parlare, ai microfoni di Sky Sport, è il portiere del Manchester City e capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma. "So bene l'ambiente che ritroverò, perché l'estate è stata difficilissima per tutti noi, soprattutto per la mancata qualificazione al Mondiale - confessa - Anche per me è stato molto complicato vivere quei giorni e vedere il Mondiale da fuori. Ora, però, dobbiamo cambiare pagina, tornare a essere ottimisti e ricreare un grande gruppo. Possiamo farlo soltanto tutti insieme, anche grazie al sostegno degli italiani, di cui avremo bisogno fin dalle prime partite della Nations League. Dobbiamo alzare la testa e ripartire da questa maglia, che sono sicuro ci darà entusiasmo e motivazioni per affrontare le prossime partite e le qualificazioni. Vogliamo riscrivere la nostra storia e tornare a qualificarci per l'Europeo e per il Mondiale". La finale del prossimo Europeo si giocherà a Wembley, dove l'Italia trionfò nell'estate 2021 proprio con Mancini in panchina.

Donnarumma: "Wembley speciale. Vogliamo qualificarci al Mondiale"

"Se nomini Wembley, tocchi un tasto importante per me, perché è legato a uno dei momenti più belli della mia vita, insieme alla nascita di mio figlio - dice ancora Donnarumma - È un ricordo indimenticabile, ma c'è un'immagine che voglio ricordare soprattutto: l'abbraccio tra il mister Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria. È stato un momento speciale ed emozionante, che raccontava quanto Gianluca fosse importante per noi, per il nostro gruppo e soprattutto per il suo grande amico Mancini. Quell'immagine la porterò sempre con me. Sono sicuro che possiamo tornare a fare bene, qualificarci all'Europeo e al Mondiale e, con il mister Mancini, tornare dove l'Italia merita di essere" ha concluso Donnarumma.

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