Nazionale, Mancini imiti Baldini: largo ai giovani e basta con quelli dei dolorini

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Venerdì 18 settembre, Roberto Mancini dirama le prime convocazioni della sua seconda esperienza quale ct della Nazionale, chiamata a giocare le prime quattro partite della nuova Nations League nell'arco di soli 10 giorni: 25 settembre, Italia-Belgio; 28 settembre, Turchia-Italia; 2 ottobre, Francia, Italia; 5 ottobre, Italia-Turchia. Assodata l'indisponibilità di Buongiorno, Chiesa, Leoni, Locatelli, Orsolini e Zaniolo, si annunciano div
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