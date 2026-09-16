Nazionale, Mancini imiti Baldini: largo ai giovani e basta con quelli dei dolorini

Per le prime quattro partite dell'Italia in Nations League si annunciano diverse novità, tenendo anche conto dell'Under 21 che il 5 ottobre si giocherà con la Polonia la qualificazione diretta alll'Europeo. L'importante è che il ct faccia scelte coraggiose: Il primo a giocarsi molto è proprio lui