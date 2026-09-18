La nuova Italia di Mancini: dallo zoccolo duro alle novità, tutte le scelte

Nasce l’Italia di Roberto Mancini , con la speranza che insieme rinasca l’Italia. Quella per cui giocare il Mondiale è normale e vincerlo un qualcosa che oscilla, a seconda del momento storico, tra obiettivo e speranza. Quell’Italia ormai ricordo lontano, eppure accarezzata in quel sogno di mezza estate che fu l’Europeo conquistato nel 2021. Con Roberto Mancini in panchina. Cinque anni più tardi, Mancini oggi diramerà la prima convocazione della sua nuova avventura sulla panchina azzurra, finalizzata ad affrontare le prime quattro sfide del Gruppo 1 della Lega A di Nations League: il Belgio a Roma il 25 settembre, la Turchia a Bursa il 28, la Francia a Parigi il 2 ottobre e poi di nuovo la Turchia a Bologna il 5.

Italia, le prime sfide di Mancini

Gli azzurri chiuderanno poi il girone con la Francia il 12 novembre a Milano e con il Belgio il 15 a Bruxelles. Sfide che il ct vuole affrontare al meglio, ma guardando anche al futuro: Europeo 2028 e Mondiale 2032 sono i suoi traguardi principali. E così nella lunga lista che verrà ufficializzata oggi, composta da una trentina di nomi, ci saranno diversi giovani e tra loro alcuni esordienti.

Almeno tre: i centrocampisti di Sporting Lisbona e Cagliari Issa Doumbia (22 anni) e Alessandro Romano (20) e, come anticipato martedì da Tuttosport, l’attaccante del Norimberga Mohamed Ali Zoma (22), cinque gol nelle prime cinque giornate di 2. Bundesliga. Romano e Zoma erano tra l’altro due elementi a rischio, potendo giocare anche con la Svizzera il primo e col Burkina Faso (dove è nato il padre) o la Costa d’Avorio (dove è nata la madre) il secondo (che invece è nato a Merate), ma per entrambi a prevalso il fascino dell’azzurro.