Un solo convocato tra Juve e Milan: dentro le scelte di Mancini per la nuova Italia

Milan e Juventus sono praticamente assenti nella prima Italia del Mancio . Tra i 34 convocati dal ct - maxi-lista giustificata dai quattro impegni in calendario per la Nations League - c’è il solo Guglielmo Vicario a rappresentare le due società. Locatelli , che sarebbe stato sicuramente chiamato, è infortunato (lo stesso vale per Cambiaso ed Ekhator ); Bartesaghi , Cisse e Camarda sono stati lasciati all’Under 21; mentre Gabbia e Gatti sono rimasti a casa per scelta tecnica. Festeggia invece il ritorno in azzurro Rolando Mandragora che da Coverciano mancava addirittura dal marzo 2021 (anche ai tempi vestiva la maglia del Torino: per ritrovare la sua unica presenza con la Nazionale maggiore bisogna riavvolgere invece il nastro a un Francia-Italia amichevole del 1° giugno 2018).

Il pallino di Mancini

Mancini ha ripescato pure un suo antico pallino, vale a dire Nicolò Zaniolo, nonostante l’attaccante dell’Udinese solo ieri sia tornato tra i convocati di Runjaic dopo l’infortunio contro il Como alla prima di campionato (lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra). “Quanto ti ho aspettato, quanto ti ho inseguito”, la felicità dell’interessato. Con Zaniolo tornerà dopo due anni in azzurro pure Nicolò Fagioli alla luce della “fame” che il ct ha di “play” alla luce dell’idea di varare un’Italia con il 4-3-3. Festa grande pure nella famiglia Esposito per la prima convocazione di Sebastiano che a Coverciano (raduno previsto per domani sera) ritroverà il fratello Pio. L’attaccante del Cagliari è uno dei nove “deb”: con lui in lista ci sono Pessina, Ghilardi, Kayode, Kouadio, Doumbia, Romano, Vergara e Zoma.

"Primo passo verso il futuro"

Tra le new entry Mancini ha confermato pure Ahanor e Inacio che già avevano fatto l’ingresso nel Club Italia a giugno per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Il gruppo più numeroso - non una novità - proviene dalla Premier League con cinque giocatori (Donnarumma, Ahanor, Calafiori, Kayode e Tonali: si aggiungerà Palestra quando sarà a posto) seguono i quattro interisti (Bastoni, Dimarco, Barella e Pio) e - questa è una novità - quattro giocatori pure dell’Atalanta (Carnesecchi, Scalvini, Raspadori e Scamacca).

Restando alla “legione straniera” Mancini ha pescato altri quattro giocatori dall’estero, vale a dire Coppola, Doumbia, Inacio e Zoma. Singolare la scelta di chiamare pure Daniel Maldini dopo la bufera seguita al suo post-partita milanese con tanto di incidente d’auto e positività all’alcol test (non dovrebbe esserci il codice etico per le convocazioni in Nazionale?). Per quanto riguarda gli assenti, quella più fragorosa è legata all’esclusione di Retegui, mentre ha contato la carta d’identità per Zaccagni (31 anni) e Politano (33). “C’è tanto lavoro da fare a partire dai giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo”, il telegramma social del ct.