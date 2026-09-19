Malagò "sotto attacco", caos Figc e rischio commissariamento: riunione d'emergenza con Marotta

Il caso Malagò s'infittisce sempre di più. Il presidente della FIGC è finito al centro del ciclone mediatico, ed il rischio di un commissariamento della Federazione diventa un'opzione via via sempre più plausibile . A Roma nei scorsi giorni si è tenuto anche un vertice d'emergenza al quale hanno preso parte anche Giuseppe Marotta, Luca Percassi, Umberto Calcagno - presidente dell'Assocalciatori - e Renzo Ulivieri , numero uno dell'Assoallenatori. Tema centrale della riunione è stato quello di un potenziale commissariamento della FIGC, a causa del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura alla presidenza . Qualora il CONI - guidato da Luciano Bonfiglio - dovesse proseguire nella direzione esplicitata, s'innescherebbe una reazione a catena negativa per tutta la FIGC: il provvedimento non riguarderebbe soltanto il numero uno della Federazione, ma comporterebbe anche la decadenza dell'intero Consiglio federale, a cui appartengono diversi dirigenti presenti al vertice. Per provare a disinnescare la crisi ci sarebbe una soluzione, che riguarda la sostituzione di un profilo decisivo nell'ammissione della candidatura di Malagò: il segretario generale della FIGC Marco Brunelli . Quest'ultimo ha portato avanti la candidatura nonostante l'assenza del tesseramento, scatenando una reazione a catena decisamente caotica. Ad ogni modo, il numero uno della FIGC ha commentato la vicenda che lo riguarda in prima persona.

Malagò: "Non sono colpevole, ma addirittura vittima"

"Oggi io sono sotto attacco, non io perché sono riconosciuto, ma per una procedura elettorale, di cui non solo non sono colpevole ma sono addirittura vittima”. Lo dice il presidente della Figc Giovanni Malagò, parlando dal palco di Fenix. “Adesso c'è il problema del tesseramento, il cartellino, sono l'unico presidente italiano della Figc ad aver vinto un torneo di calcio a 5, per 12 anni sono stato presidente Coni e sono l'unico membro individuale del Cio, il problema sarebbe che dopo le elezioni improvvisamente un signore dice che non ci sia il tesseramento. Giorgia Meloni ripeteva sempre “lasciate decidere quello che vuole la gente”. Io vi dico: è giusto che una persona eletta al 70% e chiamata dagli altri abbia questo tipo di problemi?”, ha aggiunto Malagò.

Sulla Nazionale: "Non so se ha perso l'anima"

"Non so se la Nazionale ha perso l'anima, ma oggi le ultime interpretazioni delle gare sono state in contraltare con le aspettative di tutti". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, durante il panel "una generazione senza mondiale" di Fenix a Roma. "Questa è la sfida più complicata, ci sono settemila variabili - ha aggiunto -. Ma non date retta a chi dice che il calcio vada meno di moda, ci sono dei dati su questo. Ma questa situazione ha creato una certa rabbia sul perché non riusciamo ad andare al mondiale". Poi ha concluso: "Da quando ho raccolto la sfida ho fatto scelte coraggiose, alcune non condivise, è vero, ma ho il dovere di fare qualcosa di diverso degli ultimi anni. Bisogna creare dei presupposti affinché tutto vada al meglio, a prescindere da un rigore o no dato, da un palo o no preso".