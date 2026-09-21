Italia, Mancini perde anche Dimarco: ecco chi prende il suo posto

Altro forfait tra gli azzurri dopo quello di Cristante. Il difensore dell'Inter Federico Dimarco, fa sapere la Figc, "a seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club, risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri". Nulla da fare per il ct Azzurro - alla sua seconda esperienza sulla panchina della Nazionale - che in Nations League dovrà fare a meno del capitano della Roma e del difensore nerazzurro: due elementi di grande importanza nello scacchiere di Mancini, che ha rispettivamente convocato Ricci e Ruggeri per sostituire i due infortunati.