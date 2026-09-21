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Italia, Mancini perde anche Dimarco: ecco chi prende il suo posto

Il ct degli Azzurri, dopo aver rinunciato a Cristante nelle scorse ore, dovrà fare a meno anche del terzino dell'Inter
3 min
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Altro forfait tra gli azzurri dopo quello di Cristante. Il difensore dell'Inter Federico Dimarco, fa sapere la Figc, "a seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club, risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri". Nulla da fare per il ct Azzurro - alla sua seconda esperienza sulla panchina della Nazionale - che in Nations League dovrà fare a meno del capitano della Roma e del difensore nerazzurro: due elementi di grande importanza nello scacchiere di Mancini, che ha rispettivamente convocato Ricci e Ruggeri per sostituire i due infortunati.

Italia, il nuovo elenco dei convocati

Di seguito la nuova lista dei calciatori che prenderanno parte ai prossimi impegni in Nations League:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).

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