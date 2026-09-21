Mancini: "Dobbiamo riportare l'Italia dove merita, voglio una squadra che domini. Sono qui per..."

Roberto Mancini è tornato alla guida della Nazionale e lo ha fatto con il sorriso, ma anche con la consapevolezza di avere davanti una nuova sfida. Il ct ha inaugurato il suo ritorno con una conferenza stampa ricca di spunti, fissando subito la rotta: costruire un’Italia giovane, ambiziosa e capace di tornare a vincere. Il primo appuntamento del nuovo corso è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio in Nations League (e gli azzurri hanno già perso un titolarissimo), avversario subito impegnativo. Poi il calendario prevede altre sfide di peso contro la Turchia e la Francia, prima del nuovo confronto con la Turchia. Quattro partite che possono offrire al ct l’occasione di valutare uomini e soluzioni. Mancini ha parlato dei giovani, degli esperti chiamati a guidarli e delle possibili novità tattiche. Ha chiesto tempo, ma ha anche chiarito di non voler rinunciare alle ambizioni. "Sono qui per vincere", ha detto senza nascondersi. Il nuovo capitolo azzurro è così ripartito con entusiasmo, idee e un primo ostacolo subito di grande livello.
Mancini, la conferenza stampa del nuovo ct
"Prima di iniziare volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per un mito come Sandro Mazzola" - così Mancini ha iniziato la conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Il mio stato d'animo? Quando sono tornato ero felice, abbiamo vissuto momenti belli ed è stato un piacere tornare qui. Per vincere dobbiamo giocare bene e divertirci. Se non ti diverti, non raggiungi i risultati. La nostra fortuna è che il nostro lavoro è la nostra passione". Sulle convocazioni con molti nuovi volti presenti: "Se volevo stupire? Non è questione di stupire, se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età avreste detto 'eh i soliti giocatori'. Sono convinto che si debba puntare sui giovani e dobbiamo capire chi può stare con noi nei prossimi anni. Vogliamo vederli sul campo, poi ne abbiamo convocati tanti perché abbiamo quattro partite".
Su Diana Bianchedi come capo delegazione: "Lei la conoscete tutti, ha fatto la storia (del fioretto ndr). Ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano e può darci una mano. Novità? Il calcio si evolve e dobbiamo trovare qualcosa che ci possa portare a raggiungere gli obiettivi. Servirà tempo, ma noi daremo il massimo per farlo nel breve tempo possibile".
Il problema stranieri in Serie A e i giovani all'estero
Sui tanti giocatori sulla sinistra e la possibilità di variare gli esterni (Palestra, Dimarco, Calafiori): "Ora non li possiamo mettere insieme, uno è infortunato, uno torna a casa. Nel 2021 i giocatori erano abbastanza piccoli, tutti pensavano che non potevano giocare insieme e invece... Oggi fisicamente possono dare tanto e non vediamo l'ora di poterli usare tutti". Sui tanti stranieri in A e gli italiani all'estero: "Dobbiamo trovare la soluzione e non lamentarci. Dobbiamo andare a vedere ed essere veloce nello scegliere i giocatori. Bisogna essere veloci con chi ha il doppio passaporto. Zoma gioca nella Serie B tedesca che ha un ottimo livello". Poi ha continuato: "Se sono in credito per la vittoria degli Europei? No, quel momento è passato. In debito? Ma no. Per riconquistare i tifosi vanno fatte le cose per bene e le cose si tranquillizzeranno".
Il lavoro di Baldini e un messaggio ai giovani
Su Baldini e il suo lavoro ad interim: "Ha fatto bene a far giocare i suoi ragazzi, così li ha fatti anche conoscere. Negli anni passato noi nel tempo abbiamo fatto giocare più di 50 giovani. Non abbiamo problemi su questo". Poi ha parlato anche di Malagò: "Se i suoi problemi possono incidere? Ci ho parlato e ci ha tranquillizzati. Dobbiamo pensare al nostro lavoro, far bene e vincere la prima partita col Belgio". Il ct ha dedicato due parole anche ai giocatori che conoscono già l'azzurro: "Cosa voglio vedere dagli esperti? Che diano una mano ai giovani ad inserirsi, servono anche a questo. Dai giovani mi aspetto che mettano a disposizione tutto quello che hanno per la squadra. Quando sei giovani giochi tranquillo e spensierato, cose che non fai quando sei più grande e pensi troppo. Se ci sono le possibilità di riproporre il ciclo dal 2018-2021? Parto per avere una squadra che domina, che giochi bene e che riesca a dare il massimo. Non si può sempre vincere, ma cercheremo di partire per questo. Saremo positivi, di negativo non abbiamo niente".
Come giocherà l'Italia
Come si riaccende l'entusiasmo e come si scaccia la paura del fallimento? Mancini è stato diretto: "Sono molto felice e voglio dare al massimo. Ora non possiamo pensare alle cose negative, quando si inizia a fare qualcosa si pensa sempre al bello e sono sicuro che in questi 4 anni qualcosa porteremo a casa. Vedo qualità e va data la possibilità ai giovani di giocare". Poi sulle scelte di campo: "Quale sarà la base di partenza a livello tattico? A parte gli infortunati che speriamo di recuperare per le ultime due partite, valutiamo. Siamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione tattica: due punte, 4-3-3, in diversi modi, abbiamo diverse soluzioni. Quando inizieremo ad allenarci, vedremo. Se qualche giovane è già pronto? Adesso conta molto anche il fatto che essendo all'inizio alcuni hanno giocato poco nei propri campionati. In questo momento contano anche i minuti nelle gambe, a settembre si ha anche questa difficoltà. Valuteremo chi sta meglio fisicamente".
"Sono qui per vincere": Mancini fissa l'obiettivo
Mancini ha poi con personalità alzato l'asticella: "Se c'è qualcosa che mi incuriosisce? Vivo questa esperienza come nuovo capitolo ed esperienza, ma sono qui per vincere. Questo è l'obiettivo che abbiamo. Poi sono molto curioso nel vedere i giovani all'opera e costruire una squadra con loro". Poi ha continuato: "Come mi spiego il ritardo nell'inserimento dei giovani come Kayode? Negli altri anni non ne avevamo tanti, stanno venendo fuori ora tutti insieme. Nella mia prima esperienza non avevamo tanti giocatori così. Se mi sono imposto una deadline per plasmare la mia squadra? Non sappiamo quanto tempo abbiamo bisogno. Dobbiamo essere veloci nel capire dei giocatori che possono stare con noi. Gli esperti li conosciamo tutti, non abbiamo bisogno di chiamarli adesso, possono esserci utili in futuro. Ora iniziano però le partite ufficiali e dobbiamo vincere per risalire il ranking". Poi il ct ha applaudito anche l'Italia femminile U20, che ha raggiunto nella semifinale Mondiale contro la Spagna: "Le facciamo un in bocca al lupo, hanno raggiunto la semifinale e sono state brave".
Il nuovo regolamento: "Per questo la Serie A non aveva ritmo"
Mancini ha parlato anche del nuovo regolamento sulle perdite di tempo che ha già alzato il tempo effettivo in Serie A: "Ho sempre pensato che l'Italia giocava a un ritmo inferiore proprio perché si fischiavano troppi mezzi falli. In Premier League il ritmo è stato sempre più alto perché non fischiano mai, a me piace così. 0-0 spariti? Credo sia più divertente per chi vede le partite, poi ci saranno dei momenti in cui torneranno gli 0-0, questo è il calcio" - così Mancini ha terminato la sua prima conferenza stampa dopo il suo ritorno alla guida della Nazionale e dopo l'emozione dietro il tavolo, punto a far ritrovare il sorriso a tutti anche sul campo. E il primo ostacolo è subito molto duro: il Belgio. Servirà subito una risposta.
Roberto Mancini è tornato alla guida della Nazionale e lo ha fatto con il sorriso, ma anche con la consapevolezza di avere davanti una nuova sfida. Il ct ha inaugurato il suo ritorno con una conferenza stampa ricca di spunti, fissando subito la rotta: costruire un’Italia giovane, ambiziosa e capace di tornare a vincere. Il primo appuntamento del nuovo corso è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio in Nations League (e gli azzurri hanno già perso un titolarissimo), avversario subito impegnativo. Poi il calendario prevede altre sfide di peso contro la Turchia e la Francia, prima del nuovo confronto con la Turchia. Quattro partite che possono offrire al ct l’occasione di valutare uomini e soluzioni. Mancini ha parlato dei giovani, degli esperti chiamati a guidarli e delle possibili novità tattiche. Ha chiesto tempo, ma ha anche chiarito di non voler rinunciare alle ambizioni. "Sono qui per vincere", ha detto senza nascondersi. Il nuovo capitolo azzurro è così ripartito con entusiasmo, idee e un primo ostacolo subito di grande livello.
Mancini, la conferenza stampa del nuovo ct
"Prima di iniziare volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per un mito come Sandro Mazzola" - così Mancini ha iniziato la conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Il mio stato d'animo? Quando sono tornato ero felice, abbiamo vissuto momenti belli ed è stato un piacere tornare qui. Per vincere dobbiamo giocare bene e divertirci. Se non ti diverti, non raggiungi i risultati. La nostra fortuna è che il nostro lavoro è la nostra passione". Sulle convocazioni con molti nuovi volti presenti: "Se volevo stupire? Non è questione di stupire, se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età avreste detto 'eh i soliti giocatori'. Sono convinto che si debba puntare sui giovani e dobbiamo capire chi può stare con noi nei prossimi anni. Vogliamo vederli sul campo, poi ne abbiamo convocati tanti perché abbiamo quattro partite".
Su Diana Bianchedi come capo delegazione: "Lei la conoscete tutti, ha fatto la storia (del fioretto ndr). Ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano e può darci una mano. Novità? Il calcio si evolve e dobbiamo trovare qualcosa che ci possa portare a raggiungere gli obiettivi. Servirà tempo, ma noi daremo il massimo per farlo nel breve tempo possibile".