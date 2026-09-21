Mancini: "Dobbiamo riportare l'Italia dove merita, voglio una squadra che domini. Sono qui per..."

Roberto Mancini è tornato alla guida della Nazionale e lo ha fatto con il sorriso, ma anche con la consapevolezza di avere davanti una nuova sfida. Il ct ha inaugurato il suo ritorno con una conferenza stampa ricca di spunti, fissando subito la rotta: costruire un’Italia giovane, ambiziosa e capace di tornare a vincere. Il primo appuntamento del nuovo corso è fissato per venerdì 25 settembre contro il Belgio in Nations League ( e gli azzurri hanno già perso un titolarissimo ), avversario subito impegnativo. Poi il calendario prevede altre sfide di peso contro la Turchia e la Francia, prima del nuovo confronto con la Turchia. Quattro partite che possono offrire al ct l’occasione di valutare uomini e soluzioni. Mancini ha parlato dei giovani, degli esperti chiamati a guidarli e delle possibili novità tattiche. Ha chiesto tempo, ma ha anche chiarito di non voler rinunciare alle ambizioni. "Sono qui per vincere" , ha detto senza nascondersi. Il nuovo capitolo azzurro è così ripartito con entusiasmo, idee e un primo ostacolo subito di grande livello.

Mancini, la conferenza stampa del nuovo ct

"Prima di iniziare volevo unirmi al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per un mito come Sandro Mazzola" - così Mancini ha iniziato la conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Il mio stato d'animo? Quando sono tornato ero felice, abbiamo vissuto momenti belli ed è stato un piacere tornare qui. Per vincere dobbiamo giocare bene e divertirci. Se non ti diverti, non raggiungi i risultati. La nostra fortuna è che il nostro lavoro è la nostra passione". Sulle convocazioni con molti nuovi volti presenti: "Se volevo stupire? Non è questione di stupire, se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età avreste detto 'eh i soliti giocatori'. Sono convinto che si debba puntare sui giovani e dobbiamo capire chi può stare con noi nei prossimi anni. Vogliamo vederli sul campo, poi ne abbiamo convocati tanti perché abbiamo quattro partite".

Su Diana Bianchedi come capo delegazione: "Lei la conoscete tutti, ha fatto la storia (del fioretto ndr). Ha vissuto momenti indimenticabili dello sport italiano e può darci una mano. Novità? Il calcio si evolve e dobbiamo trovare qualcosa che ci possa portare a raggiungere gli obiettivi. Servirà tempo, ma noi daremo il massimo per farlo nel breve tempo possibile".