La nuova Italia di Mancini è questa: la formazione tipo e le gerarchie in ogni ruolo

Le alternative di Mancini

Queste dunque le probabili scelte per il primo impegno dell'Italia, ma ci sarà spazio pressocché per tutti o quasi con una sosta così lunga e con tante partite da giocare. Dopo il Belgio gli azzurri affronteranno Turchia e Francia in trasferta e poi ancora Turchia in casa. Per la porta, in caso di necessità o voglia di sperimentare, Mancini avrà a disposizione Carnesecchi, Vicario e Pessina. L'alternativa a destra in difesa è Kayode, mentre a sinistra Ahanor e Ruggeri (quest'ultimo chiamato al posto dell'infortunato Dimarco).