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La nuova Italia di Mancini è questa: la formazione tipo e le gerarchie in ogni ruolo

Si riparte dal marchio di fabbrica del ct, il 4-3-3: le possibili scelte verso l'esordio contro il Belgio e non solo
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Inizia il nuovo corso di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Ieri le prime parole in conferenza del commissario tecnico, vincitore dell'Europeo nel 2021 con gli azzurri e da poco tornato a guidare la Nazionale. Il primo impegno è fissato tra tre giorni, venerdì 25 settembre alle ore 20.45 contro il Belgio allo stadio Olimpico. Ma quale le scelte di formazione del ct? Si ripartirà dal 4-3-3 come assetto tattico.

Italia, le scelte per il Belgio

Non ci sono dubbi in porta, dove a difendere i pali ci sarà capitan Donnarumma. Il portiere del Manchester City ha preso parte anche alla tornata della parentesi con ct Silvio Baldini dove l'Italia ha convocato praticamente soltanto giovani. Sarà ancora lui il leader della squadra e il titolare in porta. Per quanto riguarda il quartetto difensivo, il commissario tecnico dovrebbe ripartire con Di Lorenzo terzino destro, Calafiori sull'out sinistro mentre al centro spazio al tandem composto da Mancini e Bastoni

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

La sorpresa in mediana

Dalla difesa al centrocampo. Mancini ripartirà da due che da anni sono titolari inamovibili della Nazionale: si tratta di Barella come mezzala destra e Tonali come mezzala sinistra. La novità in mezzo: a partire dal 1' contro il Belgio dovrebbe infatti esserci Romano. Il gioiellino del Cagliari è stata una delle piacevoli sorprese di questo inizio di campionato, tanto da attirare su di sé anche gli occhi della Juventus. Il suo rendimento non è passato inosservato, convincendo così il commissario tecnico azzurro a convocarlo e, probabilmente, anche a schierarlo da titolare alla prima occasione utile. 

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Attacco, le scelte nel tridente

In attacco si punta al tridente. Al centro a trovare spazio dovrebbe essere Kean, passato nella scorsa sessione di calciomercato dalla Fiorentina al Como. L'attaccante, ancora a quota zero gol in campionato, proverà a sbloccarsi con la maglia dell'Italia. Sulla sinistra dovrebbe agire invece Raspadori, a destra spazio invece a Vergara con il classe 2003 del Napoli a completare il tridente e in generale l'undici azzurro per la sfida contro il Belgio.

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Le alternative di Mancini

Queste dunque le probabili scelte per il primo impegno dell'Italia, ma ci sarà spazio pressocché per tutti o quasi con una sosta così lunga e con tante partite da giocare. Dopo il Belgio gli azzurri affronteranno Turchia e Francia in trasferta e poi ancora Turchia in casa. Per la porta, in caso di necessità o voglia di sperimentare, Mancini avrà a disposizione Carnesecchi, Vicario e Pessina. L'alternativa a destra in difesa è Kayode, mentre a sinistra Ahanor e Ruggeri (quest'ultimo chiamato al posto dell'infortunato Dimarco).

Per i centrali in panchina anche Ghilardi, Kouadio, Coppola e Scalvini. In cabina di regia alternative a Romano saranno Mandragora e Ricci, mentre come possibili sostituti di Barella e Tonali ci sono Fagioli, Doumbia e Frattesi. Capitolo attacco: tante alternative per il ruolo di centravanti con i fratelli Esposito (Pio e Sebastiano) oltre a Scamacca. Sulle ali Cambiaghi, Zanioli, Maldini, Inacio e Zoma cercheranno di trovare spazio a scapito dei titolari. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Vergara, Kean, Raspadori
Allenatore: Roberto Mancini

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Inizia il nuovo corso di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Ieri le prime parole in conferenza del commissario tecnico, vincitore dell'Europeo nel 2021 con gli azzurri e da poco tornato a guidare la Nazionale. Il primo impegno è fissato tra tre giorni, venerdì 25 settembre alle ore 20.45 contro il Belgio allo stadio Olimpico. Ma quale le scelte di formazione del ct? Si ripartirà dal 4-3-3 come assetto tattico.

Italia, le scelte per il Belgio

Non ci sono dubbi in porta, dove a difendere i pali ci sarà capitan Donnarumma. Il portiere del Manchester City ha preso parte anche alla tornata della parentesi con ct Silvio Baldini dove l'Italia ha convocato praticamente soltanto giovani. Sarà ancora lui il leader della squadra e il titolare in porta. Per quanto riguarda il quartetto difensivo, il commissario tecnico dovrebbe ripartire con Di Lorenzo terzino destro, Calafiori sull'out sinistro mentre al centro spazio al tandem composto da Mancini e Bastoni

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