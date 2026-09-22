Kayode carica l'Italia: "Flop Mondiale solo un punto di partenza, Mancini fondamentale per me"

"A Firenze sono stato tantissimo, ogni cosa vissuta è stata bellissima. Ho sempre avuto la possibilità di giocare, a Firenze devo tantissimo e se sono qua devo ringraziare la Fiorentina". Lo ha detto Michael Kayode , 22enne terzino ex Fiorentina di proprietà del Brentford e alla prima chiamata con la Nazionale maggiore, oggi al centro tecnico federale di Coverciano a Firenze, dove gli azzurri stanno preparando le prima quattro partite del girone di Nations League: il 25 a Roma con il Belgio, poi il 28 a Bursa contro la Turchia, il 2 ottobre a Parigi contro la Francia, chiusura il 5 a Bologna per il ritorno con i turchi.

Il flop Mondiale e il ritorno di Mancini

Sulla delusione per la mancata qualificazione dell'Italia all'ultimo mondiale Kayode ha aggiunto. "Essere mancati al Mondiale fa male, ma quando qualcosa di brutto accade può essere un punto di ripartenza. Dico ai tifosi di stare tranquilli, siamo qua per lavorare e per un nuovo ciclo". Infine, sul ct Roberto Mancini il 22enne ex viola ha dichiarato: "Per me è stato fondamentale avere Mancini, mi ha parlato e mi ha spiegato il lavoro tattico che vuole. C'è sempre da imparare. E poi avere un capitano del calibro di Donnarumma è fantastico".

L'esperienza nelle giovanili della Juve

"Non ho alcuna rammarico per non essere rimasto da giovane alla Juventus, andare a giocare in Serie D a 16 anni nel Gozzano mi ha formato molto e mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli. E' un'esperienza che consiglio ai giovani, non devono disperarsi se scendono in categorie inferiori perché si può crescere tanto. Le voci di mercato questa estate mi hanno fatto piacere - ha aggiunto Kayode, già padre della piccola Amelie, una grande ammirazione nel suo ruolo per Paolo Maldini -, ma con il Bretford avevo già l'accordo per il rinnovo. Devo tantissimo alla Fiorentina, ma quando si è aperta la possibilità di andare a giocare in Premier l'ho colta al volo, in Inghilterra sono riuscito a migliorare in tanti aspetti".