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Italia, altro problema per Mancini: si ferma anche Scalvini, le condizioni

Dopo Cristante e Dimarco, stop anche per il difensore dell'Atalanta che resta comunque in gruppo
1 min
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Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ha saltato l'allenamento odierno degli azzurri per un problema alla caviglia: il suo rientro dovrebbe avvenire domani. Intanto al gruppo si è aggregato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri chiamato per sostituire l'infortunato Dimarco.

Domani in arrivo Malagò

A seguire la sessione pomeridiana a Coverciano, che sarà seguita in serata da una grigliata, è presente anche il neo direttore tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri, mentre domani è previsto l'arrivo del presidente federale, Giovanni Malagò.

 

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