Italia, altro problema per Mancini: si ferma anche Scalvini, le condizioni

Il difensore dell' Atalanta Giorgio Scalvini ha saltato l'allenamento odierno degli azzurri per un problema alla caviglia: il suo rientro dovrebbe avvenire domani. Intanto al gruppo si è aggregato il difensore dell'Aston Villa Matteo Ruggeri chiamato per sostituire l'infortunato Dimarco .

Domani in arrivo Malagò

A seguire la sessione pomeridiana a Coverciano, che sarà seguita in serata da una grigliata, è presente anche il neo direttore tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri, mentre domani è previsto l'arrivo del presidente federale, Giovanni Malagò.