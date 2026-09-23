“Una tragedia”, “Pessimo segnale Juve”: Toni, l’Italia e i due nomi del futuro

L’ultimo trionfo mondiale porta (anche) la sua firma. Sempre titolare nella Nazionale di Marcello Lippi da Hannover - dove il 12 giugno 2006 l’Italia ha esordito contro il Ghana - fino a Berlino, 9 luglio, notte dell’apoteosi in finale con la Francia. Il punto esclamativo? La doppietta con l’Ucraina nei quarti. Quelli erano i tempi in cui guardavamo il mondo dall’alto in basso, mentre oggi stiamo muovendo i primi passi nell’ennesimo tentativo di ripartenza. Toni, è l’anno zero per la Nazionale? «È l’anno zero per forza, a meno che si inizi a scavare, nel senso che non si può fare peggio, dopo tre mancate qualificazioni al Mondiale. Ripartire è un obbligo, non si può vivere di sole batoste, o addirittura abituarsi. L’unica gioia è arrivata dalla vittoria dell’Europeo nel 2021, ma per il resto solo buio. Non qualificarsi al Mondiale del 2030 sarebbe una tragedia, non mi viene in mente nessun’altra definizione».
Italia, altro problema per Mancini: si ferma anche Scalvini, le condizioni
Toni e la crisi del calcio italiano
Come spiega la crisi di talento che sta attraversando il nostro calcio? «Non vorrei che adesso, per comodità, qualcuno iniziasse a concentrarsi solo sul ct, o sul presidente federale, o su chissà chi altro. La verità è che latitano le riforme a livello giovanile. Mancano le strutture, mancano gli allenatori a tempo pieno mentre ci sono quelli part-time che lo fanno come secondo lavoro. Se non si trova il modo di obbligare le squadre di serie A ad avere in rosa almeno due o tre giocatori italiani, al massimo diciottenni o diciannovenni, provenienti dal settore giovanile, la vedo dura. So che questo andrebbe in qualche maniera contro le regole dell’Unione Europea, però magari un modo prima o poi si trova. È lì, nei vivai, che bisogna investire il più in fretta possibile. Nel momento delle elezioni ne parlano tutti, poi a elezioni concluse non ne parla più nessuno. Non vorrei che fosse già finito tutto a tarallucci e vino. Tifo per Gianfranco Zola, appena arrivato in federazione (Il presidente Malagò gli ha affidato l’incarico di coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia ndr)».
"Mancini l'uomo giusto, e il 4-3-3..."
Colpa dei troppi stranieri oppure è un problema più profondo? «Il problema è più profondo. Fino a qualche anno fa, con il Decreto Crescita, conveniva acquistare calciatori stranieri. Ma vedo che ancora oggi, con il Decreto Crescita abolito, i nostri club preferiscono lo straniero all’italiano. Quindi, potrebbe anche essere un problema di mentalità, o forse una mancanza di preparazione e di voglia da parte delle persone che devono occuparsi del mercato all’interno dei club italiani. Perché non fare una legge che preveda delle agevolazioni per chi acquista giocatori italiani anziché stranieri?». Roberto Mancini è l’uomo giusto per riaccendere la fiamma? «Mancini è l’ultimo ad aver vinto con l’Italia. Ha fatto tante belle cose, si è lasciato male con la federazione per un problema di comunicazione sinceramente non bello, ma ripeto, è uno che sa come si vince. Che sa come si allena. Quindi, la risposta è sì». Il ct ripartirà dal 4-3-3: scelta che condivide? «Al mille per mille. Vedo però un problema: la squadra di serie A che utilizza più italiani, l’Inter, gioca con il 3-5-2, un sistema di gioco che peraltro non amo. È blindato, non può diventare altro in corsa, infatti spero che Chivu prima o poi possa cambiare idea. Il 4-3-3, invece, può trasformarsi in 4-4-2, o 4-4-1-1 o 4-2-3-1, con interpreti in grado di saltare l’uomo ad esempio».
"Pio non molla mai, sempre sul pezzo"
I tanti giocatori impegnati all’estero, in particolare in Premier League, possono rappresentare un plus? «La Premier è un gran campionato, il più bello al mondo oggi, mi fa piacere che ci siano tanti italiani lì, ma me ne farebbe ancora di più vedere gli italiani forti che giocano nelle squadre italiane forti. La Juventus che schiera dieci stranieri su dieci nei ruoli di movimento è un pessimo segnale». In Nations League incontreremo subito il Belgio, due volte la Turchia e la Francia: un calendario tanto impegnativo è un assist oppure un problema in più? «Il Belgio non mi sembra squadrone, la Turchia neanche, la Francia sì. Da qualche parte si doveva pur ripartire...». Tra le poche note liete nell’ultimo anno l’esplosione di Pio Esposito: molti in lui rivedono proprio Luca Toni: in cosa siete simili, in cosa diversi? «Usa molto il corpo e il fisico come facevo io, ma credo debba diventare più forte sotto porta. Tanto per essere chiari: io, alla sua età, non ero forte come lui». Cosa più le piace di Pio? «L’atteggiamento. Ha imparato da Lautaro e Thuram, cioè da due ottimi maestri. È intelligente, non molla mai, sempre sul pezzo, ha la capacità di assumersi le responsabilità». C’è un talento su cui si sente di scommettere in prospettiva? «Alphadjo Cisse del Milan. Che è nato nel 2006, anno di grazia del calcio italiano. E poi dico Costantino Favasuli, classe 2004, con un dubbio di fondo: a 22 anni si può ancora essere considerati giovani? All’estero direbbero di no».
L’ultimo trionfo mondiale porta (anche) la sua firma. Sempre titolare nella Nazionale di Marcello Lippi da Hannover - dove il 12 giugno 2006 l’Italia ha esordito contro il Ghana - fino a Berlino, 9 luglio, notte dell’apoteosi in finale con la Francia. Il punto esclamativo? La doppietta con l’Ucraina nei quarti. Quelli erano i tempi in cui guardavamo il mondo dall’alto in basso, mentre oggi stiamo muovendo i primi passi nell’ennesimo tentativo di ripartenza. Toni, è l’anno zero per la Nazionale? «È l’anno zero per forza, a meno che si inizi a scavare, nel senso che non si può fare peggio, dopo tre mancate qualificazioni al Mondiale. Ripartire è un obbligo, non si può vivere di sole batoste, o addirittura abituarsi. L’unica gioia è arrivata dalla vittoria dell’Europeo nel 2021, ma per il resto solo buio. Non qualificarsi al Mondiale del 2030 sarebbe una tragedia, non mi viene in mente nessun’altra definizione».
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Toni e la crisi del calcio italiano
Come spiega la crisi di talento che sta attraversando il nostro calcio? «Non vorrei che adesso, per comodità, qualcuno iniziasse a concentrarsi solo sul ct, o sul presidente federale, o su chissà chi altro. La verità è che latitano le riforme a livello giovanile. Mancano le strutture, mancano gli allenatori a tempo pieno mentre ci sono quelli part-time che lo fanno come secondo lavoro. Se non si trova il modo di obbligare le squadre di serie A ad avere in rosa almeno due o tre giocatori italiani, al massimo diciottenni o diciannovenni, provenienti dal settore giovanile, la vedo dura. So che questo andrebbe in qualche maniera contro le regole dell’Unione Europea, però magari un modo prima o poi si trova. È lì, nei vivai, che bisogna investire il più in fretta possibile. Nel momento delle elezioni ne parlano tutti, poi a elezioni concluse non ne parla più nessuno. Non vorrei che fosse già finito tutto a tarallucci e vino. Tifo per Gianfranco Zola, appena arrivato in federazione (Il presidente Malagò gli ha affidato l’incarico di coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia ndr)».