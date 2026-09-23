“Una tragedia”, “Pessimo segnale Juve”: Toni, l’Italia e i due nomi del futuro

"Pio non molla mai, sempre sul pezzo"

I tanti giocatori impegnati all’estero, in particolare in Premier League, possono rappresentare un plus? «La Premier è un gran campionato, il più bello al mondo oggi, mi fa piacere che ci siano tanti italiani lì, ma me ne farebbe ancora di più vedere gli italiani forti che giocano nelle squadre italiane forti. La Juventus che schiera dieci stranieri su dieci nei ruoli di movimento è un pessimo segnale». In Nations League incontreremo subito il Belgio, due volte la Turchia e la Francia: un calendario tanto impegnativo è un assist oppure un problema in più? «Il Belgio non mi sembra squadrone, la Turchia neanche, la Francia sì. Da qualche parte si doveva pur ripartire...». Tra le poche note liete nell’ultimo anno l’esplosione di Pio Esposito: molti in lui rivedono proprio Luca Toni: in cosa siete simili, in cosa diversi? «Usa molto il corpo e il fisico come facevo io, ma credo debba diventare più forte sotto porta. Tanto per essere chiari: io, alla sua età, non ero forte come lui». Cosa più le piace di Pio? «L’atteggiamento. Ha imparato da Lautaro e Thuram, cioè da due ottimi maestri. È intelligente, non molla mai, sempre sul pezzo, ha la capacità di assumersi le responsabilità». C’è un talento su cui si sente di scommettere in prospettiva? «Alphadjo Cisse del Milan. Che è nato nel 2006, anno di grazia del calcio italiano. E poi dico Costantino Favasuli, classe 2004, con un dubbio di fondo: a 22 anni si può ancora essere considerati giovani? All’estero direbbero di no».