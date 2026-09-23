Frattesi, sassolini Inter: “Tornato a divertirmi, stai benissimo solo quando giochi”

" Gattuso ? Ho sempre sentito la sua fiducia anche quando era in Nazionale. Quando mi ha richiamato questa estate non ci ho pensato due volte, l'ho sempre stimato come uomo e come allenatore. Mi piacciono le sfide". Lo ha detto il centrocampista della Lazio , Davide Frattesi , dal ritiro della Nazionale a Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando la prima gara del girone di Nations League , in programma venerdì a Roma contro il Belgio . "In Nazionale giustamente non giocavo, perché non giocavo all'Inter. Gattuso però mi ha chiamato tantissimo in estate, mi è stato vicino e ci siamo trovati subito. Il gruppo nuovo qua è pieno di ragazzi giovani, si sta creando qualcosa di carino, dobbiamo essere bravi a far integrare i nuovi che potranno darci una grande mano".

Le parole di Frattesi

"L'anno scorso non riuscivo a trovare la continuità che ho sempre sperato di avere e non stavo bene, poi quando hai la possibilità e la fiducia di ripartire, riparti a cannone. E' come se avessi tenuto tutto per questa ripresa, spero adesso di continuare così. Fisicamente adesso sto bene, comincio a stare bene nell'arco dei 90 minuti. Poi ora che sto giocando vorrei sempre fare 100 cose ma fa parte del processo, comunque sto bene e sono pronto per queste partite". "Se mi sento come ai tempi del Sassuolo? Sì ma sono due diversi tipi di felicità. Gli anni all'Inter non sono replicabili per emozioni, ho avuto alti e bassi. Prima è andato tutto liscio, poi ho avuto alti e bassi. Ora c'è una felicità diversa. Io dico che in un posto stai benissimo solo se giochi, ora sono tornato a divertirmi, cosa che mi era mancato l'anno scorso. E' tornato il divertimento del bambino" ha aggiunto Frattesi.