Malagò e il sostegno della Lega Serie A: “Non è mai venuto meno”. Poi rivela cosa ha detto agli azzurri

''Se era venuto meno l'appoggio della Lega di Serie A ribadito oggi dal presidente Simonelli ? Onestamente no, magari nella testa di qualcuno o nel retroscena di qualcuno, anche di qualche giornalista, ma la realtà è stata dimostrata con queste sue dichiarazioni. Penso che ne sentiremo altre da parte di altre persone''. Così il presidente della Figc Giovanni Malagò , arrivato a Coverciano a far visita alla Nazionale in ritiro per gli impegni di Nations League e presenziare al sorteggio della competizione Unity Euro Cup 2026 organizzata dalla Uefa in collaborazione con UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Le parole di Malagò

A Malagò è stato poi chiesto se si sente più dispiaciuto per la situazione che si è creata o per le persone che l'hanno creata. "Bella domanda, diciamo che sono dispiaciuto A o B? A senza B non sarebbe successo, sono due cose che tristemente vanno abbastanza in parallelo". Quanto al rischio che la situazione in sospeso che lo riguarda, e riguarda anche la capo delegazione della Nazionale, Diana Bianchedi, possano pesare sulla Nazionale in avvicinamento alla gara di venerdì di Nations League contro il Belgio il presidente federale ha risposto: "Credo ci sia un po' di confusione: non ci sono analogie con la posizione di Diana trattandosi di tematiche del tutto diverse. Penso che non possano pesare, anzi secondo me almeno in questa fase possono essere di stimolo".