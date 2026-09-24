Malagò, la Serie A sfida il Coni sull'elezione: la difesa e l'ipotesi commissariamento

MILANO - «La Lega Calcio Serie A ha individuato in Giovanni Malagò la prima persona per risollevare il calcio italiano». Dopo qualche incomprensione nei primi tre mesi del suo governo, mentre i venti di commissariamento spirano forti sulla Figc, il presidente federale incassa la fiducia , per restare in una terminologia politica che è forse la più adatta al momento, del massimo campionato, tramite le parole del suo numero uno, Ezio Simonelli: «Diciannove club su venti lo hanno votato e poi si sono aggiunte altre componenti - ha detto, in una dichiarazione soppesata in ogni parola -. Coerentemente con questo, la Lega è sempre al fianco di Malagò ».

"Solo nei retroscena di qualcuno"

Ieri, per la seconda volta nel suo mandato - ci era già stato insieme a Renzo Ulivieri e una delegazione dell’Assoallenatori -, ha varcato i cancelli di Coverciano: «Questo sostegno era venuto meno solo nei retroscena di qualcuno, ma mi fa piacere leggere quello che già sapevo». A stretto giro di posta, dopo l’incontro di venerdì scorso a cui avevano partecipato Beppe Marotta (Inter) e Luca Percassi (Atalanta), si è aggiunto Aurelio De Laurentiis, che per primo si era intestato pubblicamente l’idea di candidare Malagò in Federcalcio: «Guardate l’odissea che sta vivendo l’unico capace di mettere sui binari corretti il calcio italiano. Qualcuno vuole prendere il suo posto e non va bene: i ministri Giorgetti e Abodi hanno sempre creato problemi al calcio». Dichiarazioni a titolo personale - in Serie A non manca chi vuole evitare conflitti, specie con Giorgetti -, alle quali ne seguiranno però altre di presidenti del massimo campionato.