Mancini: "L'Italia ha perso partite assurde, ma guardiamo al futuro". Su Esposito e Kean insieme...

Il ct della Nazionale azzurra ha parlato alla vigilia dell'esordio in Nations League contro il Belgio: le dichiarazioni
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Pubblicato il 24.09.2026, 19:55

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"Domani sarà emozionante come sempre, ci siamo tolti soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di cominciare bene domani". Così, alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio, il neo-commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, parla ai microfoni di Sky Sport del suo secondo esordio sulla panchina azzurra: "Se ho percepito un po' di scorie nei giocatori reduci da Zenica? Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde come è capitato all'Italia, ma bisogna andare avanti, c'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente. L'attenzione è rivolta al futuro".

Su Esposito e Kean

"In questi 5 giorni qualcuno mi ha convinto più di altri? Magari, ho avuto 2 allenamenti... C'è stato il tempo di conoscere qualcuno che non conoscevamo bene, sono stati importanti. Si possono vedere Esposito e Kean insieme? Ci sono tutte le possibilità, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Vedremo, spero di fare le scelte giuste", ha concluso Roberto Mancini.

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