Mancini: "L'Italia ha perso partite assurde, ma guardiamo al futuro". Su Esposito e Kean insieme...

" Domani sarà emozionante come sempre , ci siamo tolti soddisfazioni enormi in questo stadio, speriamo di cominciare bene domani". Così, alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio , il neo-commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini , parla ai microfoni di Sky Sport del suo secondo esordio sulla panchina azzurra: "Se ho percepito un po' di scorie nei giocatori reduci da Zenica? Il calcio è fatto di questo, a volte si perdono partite assurde come è capitato all'Italia , ma bisogna andare avanti, c'è l'opportunità di rifarsi anche velocemente. L'attenzione è rivolta al futuro ".

Su Esposito e Kean

"In questi 5 giorni qualcuno mi ha convinto più di altri? Magari, ho avuto 2 allenamenti... C'è stato il tempo di conoscere qualcuno che non conoscevamo bene, sono stati importanti. Si possono vedere Esposito e Kean insieme? Ci sono tutte le possibilità, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Vedremo, spero di fare le scelte giuste", ha concluso Roberto Mancini.

Il calendario di Nations League