Donnarumma: "Italia, chi mi ha impressionato. Mondiale? Estate dolorosa, fatico a raccontarla"

"Sono stati giorni durissimi, faccio fatica a raccontarla, è stata un'estate particolare e lunghissima, ma bisogna ricominciare. Abbiamo grande voglia, si apre un nuovo ciclo, domani sta a noi dare ai tifosi quella carica per innamorarsi della maglia azzurra". Così Gigio Donnarumma, portiere e capitano della nazionale azzurra, a Sky Sport alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio. "Sono tutti ragazzi forti, Romano mi ha impressionato tanto, ci sono tanti giovani che hanno tanta voglia. Sono sicuro che saranno il futuro di questo nuovo cicli, noi della vecchia guardia dobbiamo essere bravi a farli stare al meglio e aiutarli nei momenti di difficoltà", ha aggiunto.