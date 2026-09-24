Italia, Mancini riparte da Romano! Ecco il 4-3-3: che fine fa il blocco Inter? Bastoni e Dimarco...

Italia out dal Mondiale: quel rosso a Bastoni...

Si fa un salto all'indietro, al risultato disastroso contro la Bosnia che ha causato l'esclusione dal Mondiale. Un risultato inevitabilmente condizionato in maniera evidente dal rosso di Bastoni: c’era convinzione comunque di poter fare un altro gol, ma l’espulsione la sliding door della sfida. La convinzione è che se Bastoni avesse avuto la lucidità di far andare via il giocatore bosniaco, anche avesse siglato l’1-1, nella ripresa l’Italia avrebbe potuto segnare ancora. Gli Azzurri, anche in inferiorità numerica, hanno creato tanto. Poi il tasto dolente dei rigori: al tavolo si sottolinea come molto probabilmente nella sfida dagli 11 metri per l’Italia abbia pesato negativamente il fatto di non aver partecipato alle due edizioni precedenti dei Mondiali.

"Il sistema delle qualificazioni va rivisto!"

Oltre ai demeriti dell’Italia, si analizza anche un altro aspetto che ha evidentemente inciso nel mancato approdo degli Azzurri alla Coppa del Mondo: il laborioso metodo di qualificazione ai Mondiali. Nell'edizione con più posti nella storia sarebbe forse servita una ripartizione differente rispetto a quella poi effettivamente vista. Con l’Europa che storicamente ha avuto sempre il 55-60% degli slot del torneo, un’aggiunta delle squadre partecipanti sarebbe dovuta collimare con una ripartizione proporzionale, e non portare ad una divisone identica tra tutti i continenti.