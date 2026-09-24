Italia, Mancini riparte da Romano! Ecco il 4-3-3: che fine fa il blocco Inter? Bastoni e Dimarco...

La rinascita azzurra tra giovani e tanti interrogativi, in mezzo la sfida al Belgio: l'analisi a Ts Live, sul canale YouTube di Tuttosport
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 24.09.2026, 20:27

8 min

ItaliaManciniromano

1 / 4

Successiva
ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

L'Italia al centro. Consueto appuntamento con Ts Live, la diretta quotidiana sul canale YouTube di Tuttosport dove inevitabilmente, con la sosta nazionali, si parla degli Azzurri. Domani avrà il via il Roberto Mancini bis nella sfida contro il Belgio, valida per la fase a gironi della Nations League. Tanti i temi toccati: tra salti temporali all'indietro sulla mancata qualificazione al Mondiale, i punti interrogativi sulla collocazione di alcuni giocatori (specie quelli dell'Inter, visto il passaggio dell'Italia al 4-3-3) ma non solo. In studio Lorenzo Aprile e Paolo Pirisi, in collegamento esterno Stefano Pasquino.

Italia out dal Mondiale: quel rosso a Bastoni...

Si fa un salto all'indietro, al risultato disastroso contro la Bosnia che ha causato l'esclusione dal Mondiale. Un risultato inevitabilmente condizionato in maniera evidente dal rosso di Bastoni: c’era convinzione comunque di poter fare un altro gol, ma l’espulsione la sliding door della sfida. La convinzione è che se Bastoni avesse avuto la lucidità di far andare via il giocatore bosniaco, anche avesse siglato l’1-1, nella ripresa l’Italia avrebbe potuto segnare ancora. Gli Azzurri, anche in inferiorità numerica, hanno creato tanto. Poi il tasto dolente dei rigori: al tavolo si sottolinea come molto probabilmente nella sfida dagli 11 metri per l’Italia abbia pesato negativamente il fatto di non aver partecipato alle due edizioni precedenti dei Mondiali. 

Il fallo di Bastoni che lascia l'Italia in 10 contro la BosniaItalia
Guarda la gallery

"Il sistema delle qualificazioni va rivisto!"

Oltre ai demeriti dell’Italia, si analizza anche un altro aspetto che ha evidentemente inciso nel mancato approdo degli Azzurri alla Coppa del Mondo: il laborioso metodo di qualificazione ai Mondiali. Nell'edizione con più posti nella storia sarebbe forse servita una ripartizione differente rispetto a quella poi effettivamente vista. Con l’Europa che storicamente ha avuto sempre il 55-60% degli slot del torneo, un’aggiunta delle squadre partecipanti sarebbe dovuta collimare con una ripartizione proporzionale, e non portare ad una divisone identica tra tutti i continenti.

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Italia

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS