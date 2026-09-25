Italia-Belgio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

ROMA - L'attesa è finita. Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, l'Italia affronta il Belgio nella gara inaugurale della Nations League. Una sfida speciale che segna l'inizio del nuovo corso di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. L'ex ct, vincitore degli Europei nel 2021, dopo l'esperienza in Arabia Saudita è tornato sulla panchina azzurra ed è pronto ad aprire una nuova stagione di grande rinnovamento. Non c'è però spazio per gli esperimenti, con l'Italia che si troverà subito di fronte un'avversaria abituata a giocare ad alti livelli e dotata di una rosa ricca di qualità ed esperienza. Debutto anche sulla panchina dei Diavoli Rossi, affidata all'ex centrocampista olandese del Milan Mark van Bommel, successore di Rudi Garcia. Insomma, tante novità e grande attesa. A completare il Gruppo 1 della Lega A ci sono poi la Francia di Zinedine Zidane e la Turchia di Vincenzo Montella. Per accedere ai quarti di finale servirà classificarsi almeno tra le prime due: un compito per niente semplice che, però, gli azzurri vogliono centrare per aprire con il piede giusto una nuova era con l'obiettivo di conquistare gli Europei 2028 e i Mondiali 2030 dopo tre mancate partecipazioni al torneo iridato.