L'Italia di Mancini riparte dal Belgio: l'obiettivo è riconquistare il popolo azzurro, ecco come

Nonostante i prezzi popolari, l’Olimpico sarà pieno a metà: ieri erano 39.000 i biglietti venduti per la sfida con il Belgio , prima del nuovo corso azzurro dopo l’apocalisse di Zenica, con la terza esclusione consecutiva dal Mondiale . La decisione di richiamare Roberto Mancini per curare le profonde ferite lasciate da quel fallimento ha spaccato l’opinione pubblica e il ct è il primo a sapere che la sua seconda avventura in Nazionale parte in salita. «L’Olimpico ci ha sempre accolto bene, ci siamo presi enormi soddisfazioni in questo stadio, poi dipenderà da noi. Dovremo essere bravi a portarli dalla nostra, i tifosi. E speriamo di cominciare bene», ha sottolineato con lucidità Mancini . Lui sarà comunque felice come un bimbo: Giovanni Malagò gli ha permesso di coronare il sogno di ritornare sulla panchina azzurra che sarebbe rimasta un miraggio se fosse rimasto Gravina oppure se non ci fosse stato il traumatico addio di Paolo Maldini e Leonardo, ancora prima di firmare il contratto con la Federcalcio.

Mancini era l’asso nel taschino di Malagò e lui ha risposto immediatamente signorsì alla chiamata accettando (merito che gli va riconosciuto) un contratto a parametri federali, forse perché (sostengono le malelingue) così ha voluto espiare il peccato per quel traumatico addio nell’agosto 2023, seguito all’ingaggio da parte dell’Arabia Saudita. «Ho vissuto tante emozioni in questa settimana e non vedo l’ora di sentire l’inno. Speriamo di chiuderla con una vittoria: sarebbe la settimana perfetta. I giocatori sono tutti esperti e hanno vissuto partite incredibili, è chiaro che ogni gara a questo livello porti delle pressioni. Sono però pressioni positive perché parliamo di calcio, facciamo quello che ci piace e i ragazzi devono divertirsi. Io sono emozionato, quello sì».