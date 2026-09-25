Italia, la lista ufficiale dei 23 convocati di Mancini contro il Belgio: chi sono gli 11 in tribuna

L' Italia si avvicina alla sfida contro il Belgio di Nations League con una novità importante in panchina: Roberto Mancini torna infatti a guidare gli Azzurri. All'Olimpico prende così il via una nuova avventura, con il commissario tecnico chiamato a gestire anche diversi volti nuovi. La gara rappresenta inoltre l'occasione per alcuni convocati di vivere il loro primo confronto con la Nazionale maggiore. La lista dei giocatori a disposizione è stata definita tenendo conto anche dei prossimi impegni in calendario. Dopo il Belgio, infatti, ci saranno altre tre partite nelle quali Mancini potrà ampliare le rotazioni e concedere spazio agli elementi rimasti inizialmente fuori.

Le decisioni di Mancini

Per la partita dell'Olimpico sono 23 i calciatori inseriti nella lista definitiva a disposizione di Mancini. Ci sono, infatti, i tre portieri: Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. Mentre tra i difensori: Di Lorenzo, Kayode, Mancini, Coppola, Scalvini, Calafiori, Ahanor. Tra i centrocampisti: Romano, Barella, Tonali, Doumbia, Frattesi, Mandragora.

E a chiudere gli attaccanti: Zoma, Pio Esposito, Kean, Scamacca, Maldini, Cambiaghi e Raspadori. Il ct ha già in testa anche l'undici da mandare in campo con pochissimi dubbi e diverse certezze: l'unica novità è quella di Romano in mezzo al campo con Barella e Tonali. Davanti si va per l'utilizzo di Pio Esposito e Kean insieme e con Cambiaghi sul fronte opposto a destra.

Gli esclusi

Tra le decisioni dell'ultima ora c'è quella di lasciare in tribuna Nicolò Zaniolo, ancora non al meglio della condizione fisica. Non sarà della partita nemmeno il portiere Pessina, mentre resta fuori anche l'attaccante Inacio, classe 2008. In difesa non trovano posto Ghilardi e Kouadio, ai quali si aggiunge Bastoni, costretto a saltare la gara per squalifica. Tribuna anche per Ruggeri, convocato per prendere il posto dell'infortunato Dimarco. A centrocampo rimane escluso Ricci, uno degli ultimi giocatori aggregati al gruppo dopo il forfait di Cristante. La lista degli indisponibili per questa sfida comprende inoltre Fagioli, Sebastiano Esposito e Vergara. Mancini avrà comunque altre occasioni per valutare l'intero gruppo, con le prossime tre gare che potrebbero offrire spazio anche a chi questa volta è rimasto fuori.

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