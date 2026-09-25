Ranieri: "Caso Malagò? Andiamo avanti, sono uomo di campo. Mancini emozionato, i ragazzi stanno bene"
"Se mi pesa l'incertezza dei vertici federali? No, nemmeno nella programmazione. Noi andiamo avanti, sono uomo di campo e dobbiamo far bene in campo. Gli altri facessero ciò che reputano giusto". Così Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia, a margine dell'iniziativa "Il calcio torna in piazza", al quartiere Garbatella a Roma, rispondendo in merito al caso tesseramento del presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. "Io mi occupo di tante cose, alcune più da vicino, altre meno perché il lavoro è tantissimo. Per fortuna ho validi sostituti che possono aggiornarmi su tutto", conclude.
Le parole di Ranieri
"I ragazzi stanno bene, c'è grande complicità tra i giovani e i meno giovani: i più grandi indicano la via, gli altri aggiungono spensieratezza. Mi auguro che giochino con tranquillità e serenità e che il pubblico ci sostenga perché abbiamo bisogno del tifo dell'Olimpico per battere il Belgio". Claudio Ranieri ha poi aggiunto: "Non sono emozionato per stasera perché sono in disparte. Mancini è emozionato, ci tiene a far bene e ad iniziare col piede giusto perché sa che sarebbe importante per tutto il settore". Concentrandosi sul lavoro con i giovani e sul vivaio azzurro, Ranieri ammette: "Non sono io a visionare, abbiamo osservatori che ci aggiornano su tutto e stiamo facendo grandi cose. Queste non si vedono, perché quel che si vede è la prima squadra e speriamo che stasera si riesca a far bene. Romano? Ho avuto la possibilità di parlare con quei ragazzi che erano in dubbio tra la nostra nazionale e quella di un altro Paese. Ho parlato con tutti e parecchi hanno detto sì, questo mi fa molto piacere. Come li ho convinti? Parlando" conclude.
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