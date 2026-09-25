Mancini si prende i fischi: “Ci stanno”. Di Lorenzo: “Se tornano subito a massacrarci…”

Era finita con il disastro di Zenica, è ricominciata con la resa all'Olimpico. L'Italia del Mancini bis esce sconfitta dal primo confronto di Nations League contro il Belgio . Una gara decisa dalle reti di Godts (20') e Lukebakio (69') e che lascia il calcio azzurro nello stesso desolante silenzio che (finora) il tecnico campione d’Europa nel 2021 non è riuscito a rompere. L’agenda di Mancini mette ora in programma la gara esterna contro la Turchia di Montella (28/09), che a Kocaeli si è arresa alla Francia di Zidane , a sua volta avversaria degli Azzurri il 2 ottobre a Saint-Denis. Queste le parole di Mancini al termine dell’incontro: "Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo è andato in difficoltà - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Potevamo fare il pareggio, poi abbiamo subito gol su errore nostro. Prestazione sottotono? Il primo tempo sì, il secondo no: la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0. Il Belgio è un'ottima squadra e ha giocato bene. Quando si perde non siamo mica contenti, i fischi ci stanno". Anche Riccardo Calafiori ha fatto il punto sulla prestazione dell'Olimpico: "A tratti ho visto una bella squadra. Lavoriamo da pochi giorni, ma delle fasi non mi sono piaciute. Ovviamente cerco di vedere il lato positivo. Se fatichiamo a gestire il pallone? C'è tanto da lavorare con un nuovo mister e vederemo". L'ex Bologna ha poi risposto sullo scontro verbale tra Donnarumma e Lukaku : "Non ho neanche visto, pensiamo a lavorare e sono cose che succedono. I fischi? Fanno male, in diversi momenti ho sentito anche il calore dello stadio. Dobbiamo fare meglio e ripartire la prossima". Così Nicolò Cambiaghi : "Non siamo partiti molto bene, nel primo tempo loro hanno avuto molte occasioni. Siamo però ripartiti bene, abbiamo avuto delle chance nitide ma non siamo riusciti a pareggiare e il loro 2-0 ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo ripartire dal nostro secondo tempo, sono pochi giorni che stiamo lavorando insieme. Abbiamo concesso tanto, soprattutto nel primo tempo, loro erano schierati molto bene, faticavamo a trovare le vie per essere pericolosi. I fischi alla fine? Fanno male ma bisogna ripartire, abbiamo altre tre partite e non c'è tempo da perdere, dobbiamo pensare a lunedì".

Di Lorenzo: "Non ci massacrate alla prima partita"

Questo invece il commento di Giovanni Di Lorenzo: "Uscire tra i fischi sicuramente non ci fa piacere. Dobbiamo accettarli, ma la squadra ha cercato di fare il massimo. Ci tenevamo a partire bene, abbiamo altre partite nelle quali dobbiamo migliorare. Sapevamo di affrontare una grande squadra, con giocatori di qualità che sfruttano ogni minimo errore. Abbiamo perso due palle a centrocampo dove loro sono riusciti a ripartire. Il secondo gol è arrivato quando avevamo preso un po' di campo, dispiace ma ci portiamo a casa cose positive che abbiamo fatto. Nel primo tempo anche l'entusiasmo ci ha ingannato, ma avevamo davanti una squadra di qualità che usciva dal nostro pressing".

"Il mister ci vuole coraggiosi, è la prima di 6, la prima di 4 in queste due settimane. Da qui in avanti faremo sempre meglio. Penso che non è stata una bruttissima partita, abbiamo avuto momenti nei quali abbiamo fatto quello che ci chiede il mister. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nuovo ciclo, la prima partita si può sbagliare. Se alla prima partita torniamo a massacrare ogni calciatore non fa bene alla Nazionale. Sicuramente vogliamo far meglio. Qualche risultato importante può far crescere autostima, dobbiamo tornare a spaventare le altre nazionali. De Bruyne? Fenomenale, un giocatore importante, qualità importantissime e stasera ha fatto una grande partita".