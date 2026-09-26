Pagelle Italia: Romano da dimenticare, Kean non è lucido, Mancini in confusione. Si salvano in due

Comincia nel peggiore dei modi la seconda esperienza di Roberto Mancini da ct dell'Italia. All'Olimpico il Belgio si impone per 2-0 grazie alle reti di Godts e Lukebakio: girone di Nations League subito in salita per gli azzurri. Brutto primo tempo, reazione nella ripresa ma non basta per avere la meglio sui Diavoli Rossi, in serata di grazia alla prima col nuovo ct van Bommel. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà ospite della Turchia, che ha perso in casa 1-0 con la Francia (gol di Mbappé).