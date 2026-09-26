Pagelle Italia: Romano da dimenticare, Kean non è lucido, Mancini in confusione. Si salvano in due
Comincia nel peggiore dei modi la seconda esperienza di Roberto Mancini da ct dell'Italia. All'Olimpico il Belgio si impone per 2-0 grazie alle reti di Godts e Lukebakio: girone di Nations League subito in salita per gli azzurri. Brutto primo tempo, reazione nella ripresa ma non basta per avere la meglio sui Diavoli Rossi, in serata di grazia alla prima col nuovo ct van Bommel. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà ospite della Turchia, che ha perso in casa 1-0 con la Francia (gol di Mbappé).
Donnarumma 7
Parata da campione su De Ketelaere: va giù rapido come un gatto. Si ripete poco dopo, sempre sull’atalantino, e poi su Raskin con un intervento posizionale perfetto per tempi e modi. Sul gol di Godts non può farci molto, mentre sul colpo di testa ci mette la manona. Evita un tracollo peggiore: fa quel che può e anche di più.
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