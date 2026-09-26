Oliver arbitra Turchia-Italia: quel Real-Juve, il contatto Bastoni-Ramos, i precedenti con gli azzurri

L’ Italia di Roberto Mancini è chiamata a reagire dopo un esordio complicato in Nations League . La sconfitta per 2-0 contro il Belgio ha evidenziato diverse difficoltà nella prestazione degli azzurri e ora la squadra dovrà voltare pagina e prepararsi alla sfida contro la Turchia. La gara è in programma lunedì sera, con calcio d’inizio fissato alle 20.45. A dirigere l’incontro sarà l’inglese Michael Oliver , arbitro già protagonista di episodi discussi con alcune squadre italiane.

Michael Oliver dirigerà Turchia-Italia: i precedenti con gli azzurri

La UEFA ha affidato a Michael Oliver la direzione della sfida tra Turchia e Italia, valida per la seconda giornata di Nations League. Il fischietto inglese sarà affiancato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring, mentre Darren England ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Stuart Attwell, con Matthew Donohue come assistente nella sala video. Per Oliver non si tratta del primo incrocio con la Nazionale italiana nel corso della sua carriera internazionale. Il precedente più lontano risale al 15 ottobre 2013, quando arbitrò il 2-2 tra Italia e Armenia a Napoli nelle qualificazioni ai Mondiali. In quella partita andarono a segno Alessandro Florenzi e Mario Balotelli per gli azzurri. Il secondo precedente risale invece al 31 maggio 2014, in occasione dell’amichevole terminata 0-0 contro l’Irlanda a Craven Cottage. Ora Oliver tornerà a dirigere l’Italia in una sfida importante per il cammino nella competizione.