Italia, l'allenamento e il programma completo in vista della Turchia: quando parlerà Mancini

Italia, il report dell'allenamento e il programma in vista della Turchia

In vista della partita contro la squadra del ct Montella, l'Italia è scesa in campo al Cpo Giulio Onesti. Chi non ha giocato contro il Belgio si è allenato, mentre gli altri hanno effettuato una seduta di scarico e piscina. L'obiettivo è chiaro: mettersi alle spalle la partita contro i Diavoli Rossi e cominciare subito a pensare al prossimo incontro. Lunedì 28 settembre, infatti, gli Azzurri se la vedranno con la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi di Bursa, e poi dovranno giocare contro la Francia (2 ottobre) e di nuovo contro la Turchia (5 ottobre). Domenica 27 agosto l'Italia viaggerà verso la Turchia e poi nel pomeriggio (alle 18 circa, orario italiano) ci sarà la conferenza stampa di Mancini alla vigilia dell'incontro, accompagnato da un giocatore. Una volta terminata la conferenza ci sarà poi l'allenamento degli Azzurri.

Gli ascolti di Italia-Belgio: 34,2% di share

Nonostante il risultato negativo, gli italiani hanno comunque mostrato il loro affetto verso la Nazionale, come sottolineato dagli ascolti. Sono stati infatti oltre sei milioni e trecentomila i telespettatori che hanno visto la partita contro il Belgio. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 34,2% di share risultando il programma più visto della prima serata di venerdì 25 settembre.

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