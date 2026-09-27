Mancini, è più facile scalare l'Everest se non cambi l'Italia: fai come Baldini

L'Everest è la montagna più alta della Terra. Misura 8.848,86 metri sul livello del mare. Secondo Geopop, magazine italiano online di divulgazione scientifica, dalla prima ascensione completa del 1953, la vetta situata nella catena dell'Himalaya, al confine fra Nepal e Cina, è stata raggiunta migliaia volte: i numeri aggiornati al 2025 parlano di oltre 13.500 ascensioni (guide comprese), con oltre 7 mila persone che hanno toccato la cima almeno una volta. Il 20 maggio scorso, l’alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, 56 anni, l'ha raggiunta per la trentaduesima volta, battendo il primato stabilito da lui medesimo l'anno scorso. Lo stesso giorno, 274 persone sono arrivati sulla sommità dell’Everest dal versante nepalese. Non si era mai registrato un numero così alto da un singolo lato di una montagna, per giunta nell'identico giorno. Dopo la durissima sconfitta con il Belgio , nel comprensibile tentativo di trovare barlumi di speranza, Roberto Mancini ha affermato: "I fischi dell'Olimpico? Sarà più bello quando arriveremo in cima all'Everest. I fischi ci stanno perché, quando perdi, i tifosi sono arrabbiati. Non tutto, però, è stato negativo, come dimostrano i venticinque minuti della ripresa". Sarà. Ma questa Italia è stata presa a pallate da un Belgio che sembrava impegnato in un allenamento, non nella prima partita ufficiale della Nations League: 11 tiri contro 2 nei primi 30 minuti; 13 a 5 all'intervallo e, se non ci fosse stato Donnarumma , l'unico, vero fuoriclasse che abbiamo, alla fine ai Diavoli Rossi sarebbe servito il pallottoliere.

Troppa pressione per la mancata qualificazione ai Mondiali

Ancora: nei sei mesi intercorsi fra la sciagurata notte di Zenica e l'incubo belga, quanti bla bla bla, quante discettazioni, quante invocazioni abbiamo registrato sui giovani talenti italiani che ci sono, ma in Nazionale non ci vanno e, se ci vanno, stanno in panchina? Nel suo troppo breve interim di giugno, Silvio Baldini è andato controcorrente: di esordienti ne ha lanciati quindici (15), ha vinto due partite su due, contando anche sull'ammirevole disponibilità di Donnarumma e Pio Esposito. La prima Italia del Mancini II non ha fatto lo stesso. Il ct ha chiamato 34 giocatori, nove dei quali alla prima convocazione a Coverciano, ha lanciato titolare Romano per 65 minuti e, negli ultimi undici, ha mandato in campo Doumbia e Zoma. La formazione di partenza allineava sei titolari a Zenica: Donnarumma, Mancini, Calafiori, Tonali, Barella e Kean. I reduci sono diventati otto contemplando anche Esposito e Frattesi che in Bosnia subentrarono nella ripresa. Ora, la domanda è una: perché riproporre dal primo minuto contro il Belgio il blocco affondato in casa Dzeko? Ad eccezione di Donnarumma, il peso psicologico della terza, consecutiva mancata partecipazione al Mondiale si è rivelato una zavorra insostenibile per gli altri, tutti naufragati sotto i colpi di Gots e Lukebakio, di De Bruyne formato tempi d'oro City, De Ketelaere imprendibile falso centravanti, Tielemans, Moreira e sodali. Accostando le scelte di Mancini in settembre a quelle di Baldini in giugno, si dirà: il Belgio è arrivato fra le prime otto ai Mondiali, è ottavo nel ranking Fifa; l'Italia, invece, è quindicesima; Lussemburgo e Grecia non valgono i Diavoli Rossi di Van Bommel, il cui debutto è stato splendido. Obiezione tecnicamente ineccepibile. Tuttavia, se non ci fossero state le due vittorie, la posizione nel ranking sarebbe stata ancora peggiore. Ma gli aspetti più rilevanti dell'interim baldiniano sono stati il coraggio e lo spirito infusi a quell'Italia che ci fece sperare. Questa, bolsa e abborracciata, ci fa dannare.