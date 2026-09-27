Malagò sotto assedio, nubi sul presidente Figc. E Mancini? Lo scenario

La questione delle regole richiamata nelle ore precedenti Italia-Belgio dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal ministro per lo sport Andrea Abodi, ovvero se Giovanni Malagò avesse o meno i requisiti per candidarsi alla presidenza della Federcalcio, non sarebbe cambiata di una virgola anche se gli azzurri avessero travolto con una goleada De Bruyne e compagni. Di certo, però, aver inaugurato il nuovo corso con una netta sconfitta e i fischi dell’Olimpico non ha aiutato a puntellare la posizione del presidente federale, sempre più traballante al vento del commissariamento. A riparare Malagò dalle raffiche ci hanno provato le componenti federali che lo hanno sostenuto: tutte compatte, dalla Serie a alla Lega Pro, passando per la Serie B, e dall’Associazione Calciatori a all’Associazione Allenatori, nel sostenere il presidente eletto e respingere come deleteria l’ipotesi del commissario.