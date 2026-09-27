Malagò sotto assedio, nubi sul presidente Figc. E Mancini? Lo scenario
Il nodo sulle regole, il rischio commissariamento e una decisione che può cambiare gli equilibri federali. Ma il futuro del ct segue un’altra strada
La questione delle regole richiamata nelle ore precedenti Italia-Belgio dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal ministro per lo sport Andrea Abodi, ovvero se Giovanni Malagò avesse o meno i requisiti per candidarsi alla presidenza della Federcalcio, non sarebbe cambiata di una virgola anche se gli azzurri avessero travolto con una goleada De Bruyne e compagni. Di certo, però, aver inaugurato il nuovo corso con una netta sconfitta e i fischi dell’Olimpico non ha aiutato a puntellare la posizione del presidente federale, sempre più traballante al vento del commissariamento. A riparare Malagò dalle raffiche ci hanno provato le componenti federali che lo hanno sostenuto: tutte compatte, dalla Serie a alla Lega Pro, passando per la Serie B, e dall’Associazione Calciatori a all’Associazione Allenatori, nel sostenere il presidente eletto e respingere come deleteria l’ipotesi del commissario.
Un giubbino antivento cucito con determinazione anche nell’immediata vigilia di Italia-Belgio, che rischia però di risultare inutile di fronte alla tempesta all’orizzonte e che rischia di essere ineluttabile. “Ci sono delle regole ”, ha sottolineato venerdì Abodi e sulla stessa linea si è espresso Buonfiglio, che sarebbe il più probabile commissario: “ Viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole, che non invento io. Mi faccio aiutare da autorevoli giuristi e quando sarà il momento decideremo ” . Ovvero dopo questo ciclo di partite, per non creare ulteriori turbative nell’ambiente azzurro. La Giunta del Coni a quel punto deciderà se il mancato tesseremento per la Figc di Malagò all’atto dell’elezione debba portare al suo decadimento oppure se, come sostiene la Figc, la posizione dell’ex presidente del Coni sia assimilabile a quella dell’allora suo rivale Giancarlo Abete, dirigente federale in base all’articolo 10 delle Noif (Norme organizzative interne federali).
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