“Spero che Mancini sia stato spietato. Italia, basta proteggere i giovani”

Beppe Dossena, è preoccupato dopo quanto visto in Belgio-Italia? «Molto. Al di là della partita in sé, il fatto è che non interrompiamo un trend che ci portiamo dietro da troppo tempo ormai». Roberto Mancini ha ammesso un primo tempo molto negativo, ma ha salvato la prestazione vista nella ripresa. «Il punto è: che tranquillità ci può dare una valutazione del genere? Un allenatore deve sempre dire certe cose e difendere il lavoro dei suoi giocatori, quindi lo capisco, anche se i tempi sono cambiati rispetto a quando giocavamo noi. Però allo stesso tempo mi auguro che poi sia stato spietato nello spogliatoio. Spietato. Perché lui ha fatto benissimo a dire così in Tv, ma poi credo abbia le nostre stesse sensazioni».