“Spero che Mancini sia stato spietato. Italia, basta proteggere i giovani”
L’intervista a Beppe Dossena sul momento azzurro: “Nello spogliatoio si deve essere severi. In Figc occorre il commissario”
Beppe Dossena, è preoccupato dopo quanto visto in Belgio-Italia? «Molto. Al di là della partita in sé, il fatto è che non interrompiamo un trend che ci portiamo dietro da troppo tempo ormai». Roberto Mancini ha ammesso un primo tempo molto negativo, ma ha salvato la prestazione vista nella ripresa. «Il punto è: che tranquillità ci può dare una valutazione del genere? Un allenatore deve sempre dire certe cose e difendere il lavoro dei suoi giocatori, quindi lo capisco, anche se i tempi sono cambiati rispetto a quando giocavamo noi. Però allo stesso tempo mi auguro che poi sia stato spietato nello spogliatoio. Spietato. Perché lui ha fatto benissimo a dire così in Tv, ma poi credo abbia le nostre stesse sensazioni».
"Fragilità psicologica? Non si risolve dall'oggi al domani"
Un altro campione del mondo nel 1982 come lei, Beppe Bergomi, ha detto che si aspettava una Nazionale meno scolastica, che pescasse di più da quanto visto in campionato. «Sono d’accordo se con questo si intende che i calciatori non hanno interpretato il copione, ma si sono limitati a leggerlo. E invece un po’ di interpretazione ci vuole: l’allenatore dà gli input, la strategia, la tattica. Ma poi i calciatori ci devono anche mettere del loro». Però i senatori vengono da Zenica, i nuovi sono troppo giovani: è difficile chiedere interpretazione. C’è un tema di fragilità psicologica? «Eh, soffriamo… Però non abbiamo scoperto le nostre sofferenze l’altro ieri e non possiamo risolverle domani. Ora dobbiamo sperare nelle capacità dell’allenatore: di sintesi, di aggregazione, di preparazione, di autostima da trasmettere. Non si può lavorare da un giorno all’altro sul prodotto calcistico attuale, ma si può chiedere che questi giocatori chiedano di più a sé stessi. Poi, certo, il sistema deve cambiare radicalmente, altrimenti tra quattro anni ci siederemo di nuovo sul divano a guardare gli altri giocare come avvenuto la scorsa estate».
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