Barella e altri 9: Italia, gli esclusi di Mancini per la trasferta in Turchia
Dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, l'Italia è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita del girone di Nations League. Una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal ct Roberto Mancini, i quali resteranno ad allenarsi a Coverciano con parte dello staff in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna con i turchi.
Barella e Mancini tra gli esclusi
A non salire sul volo per la Turchia, quindi, saranno Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma che lavoreranno nel centro sportivo azzurro con un programma specifico. Una scelta, quella del ct azzurro, presa per non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento in Turchia, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime sfide.
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