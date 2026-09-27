Tresoldi capitano con la Germania, "Un onore": Italia e Mancini avvisati

La prima partita della seconda esperienza di Roberto Mancini alla guida dell' Italia è terminata con una pesante sconfitta contro il Belgio. In attesa di scoprire come andrà la sfida contro la Turchia , in programma lunedì 28 settembre, i malumori attorno alla Nazionale sono già moltissimi. Dopo le tre consecutive mancate qualificazioni ai Mondiali, l'impressione è che servirà una svolta ancor più radicale, che dovrà partire dalla valorizzazione dei giovani, anche oriundi . Tra questi, uno dei più interessanti è Nicolò Tresoldi , attaccante italo-tedesco classe 2004 del Club Bruges che in una recente intervista aveva rivelato: "Il mio cuore è 50 e 50, entrambi i Paesi significano molto per me".

Italia? Forse, ma intanto Tresoldi è stato scelto come capitano della Germania U21

50 e 50, quindi, ma nel frattempo Tresoldi è stato scelto come capitano della Germania U21. Nel corso della sfida contro la Lettonia, vinta per 4-0, l'attaccante ha segnato un gol ed è sceso in campo con la fascia da capitano. "Me lo hanno detto a fine primo tempo tempo. È bello, naturalmente, ne sono davvero orgoglioso. È stata la prima volta per me con la fascia da capitano", ha detto ai microfoni di Sat.1. Il commissario tecnico della Germania U21, Antonio Di Salvo, ha poi aggiunto: "Si è guadagnato che io pensi a lui per sostituire Bischof, perché è semplicemente un giocatore di livello, fa parte della nostra squadra da molto tempo e ha segnato molti gol. Oggi è stato capitano, forse lo sarà anche in futuro".

Le parole di Mancini: "Ora non può decidere"

Nella stagione 2025/26, Tresoldi ha collezionato 13 gol e 3 assist in 30 partite del campionato belga, mentre quest'anno ha già segnato 3 reti in 7 presenze. Numeri importanti per il classe 2004, che hanno smosso l'interesse dell'Italia, che vede in lui e in Pio Esposito il possibile futuro dell'attacco Azzurro. In conferenza stampa, Mancini ha spiegato che però il giocatore non è ancora pronto a prendere la decisione finale riguardo il suo futuro: "Ci abbiamo parlato, il ragazzo ha detto che in questo momento non può decidere perché ha dato la parola all’allenatore dell’Under 21 per fare la fase finale dell’Europeo a giugno".

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