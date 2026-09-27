Mancini sicuro: "Italia, un ciclo senza i Del Piero. Noi troppo agitati, le critiche non mi toccano"

Dopo la sconfitta contro il Belgio , l'talia è chiamata a reagire subito contro la Turchia . Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico Roberto Mancini e Sandro Tonali hanno fatto il punto sul momento della Nazionale, tra critiche, giovani da valorizzare e la necessità di costruire un nuovo gruppo. Il ct ha invitato alla calma e ha annunciato cambiamenti nella formazione, mentre il centrocampista ha riconosciuto la delusione per il ko contro i Diavoli Rossi ma guarda avanti: per questa Italia, il tempo e il lavoro insieme saranno fondamentali.

Mancini protegge l'Italia e i giovani

Da dove deve ripartire l'Italia? Mancini lo ha spiegato a Sky: "Dobbiamo rimanere tranquilli e non essere agitati come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio che poteva metterci in difficoltà e lo ha fatto. La squadra nel secondo tempo ha reagito bene. E poi le partite sono fatte di episodi: poteva cambiare la partita, ma il Belgio ha meritato di vincerla. Adesso ce n’è un’altra, abbiamo la possibilità di fare meglio. Cambieremo qualcosa e valuteremo altri giocatori. Che cosa potrà cambiare contro la Turchia? A livello di uomini cambiamo perché è impossibile giocare per un calciatore quattro partite così ravvicinate. E poi possiamo valutare altri giocatori in partite importanti".

Sulle critiche ai giovani: "Non mi toccano. Romano ha fatto un'ottima partita, gli errori capitano a tutti e anche a giocatori più esperti. È normale. Siamo felici per quello che ha fatto contro il Belgio". Sulla Turchia: "Sono forti, ha giocatori di talento nonostante siano usciti al girone al Mondiale. Sarà una partita difficile". Poi il ct ha parlato anche di Montella e la coppia alla Sampdoria nel 1996/1997: "Eravamo insieme, si va un po’ indietro nel tempo… Sicuramente è importante essere ancora qua a questi livelli. Nonostante la sua stazza fisica era velocissimo e bravissimo tecnicamente. E sentiva il gol come pochi, ecco perché ha fatto una carriera straordinaria".