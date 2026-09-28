Turchia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League

L'Italia riparte dai banchi di scuola. La lezione di calcio ricevuta dal Belgio all'Olimpico ha ridimensionato le aspettative degli Azzurri. "Vogliamo costruire una grande Italia" aveva detto Donnarumma alla vigilia del match e invece la Nazionale quattro volte del mondo, piegata dalle reti di Godts e Lukebakio, si è scoperta piccola e smarrita. Il 2-0 della prima giornata di Nations League ha in ogni caso dato il via al Mancini bis, oltre ad aver ricordato al calcio azzurro che l'Italia è con ogni evidenza rimasta a Zenica. Il prossimo esame prevede la sfida contro la Turchia di Montella, che alla prima giornata si è arresa alla Francia di Zidane, a sua volta avversaria degli Azzurri il 2 ottobre a Saint-Denis. Poi, gli uomini di Mancini torneranno in Italia, dove lunedì 5 al Dall'Ara riceveranno Celik e compagni.