Romano fa rosicare la Svizzera: "Magari ora l'Italia non lo convoca per cinque anni"

La seconda esperienza di Roberto Mancini sulla panchina dell' Italia è iniziata con alcune scelte forti, come quella di schierare il giovane Alessandro Romano titolare contro il Belgio . Il centrocampista del Cagliari, alla prima esperienza con la maglia Azzurra, però, ha commesso l' errore che ha portato al gol del vantaggio dei Diavoli Rossi. Un esordio che ha creato non poche polemiche. Ma se l'Italia dopo le tre mancate qualificazioni ai Mondiali vorrà ripartire davvero, dovrà farlo dando fiducia proprio a questi giovani, soprattutto a quei talenti come Romano che avrebbero potuto giocare un'altra Nazionale e che invece hanno preferito difendere i colori dell'Italia.

Svizzera U21, il ct avverte Romano: "Consapevole che con l'Italia potrebbe non essere convocato per 5 anni"

Il centrocampista classe 2006, infatti, è nato in Svizzera e da ragazzo ha sempre giocato con le giovanili della nazione d'oltralpe. Poi la chiamata di Mancini e la scelta di giocare per l'Italia. Una decisione che secondo il commissario tecnico della Svizzera U21, Alex Frei, Romano potrebbe rimpiangere: "Per la Svizzera non è una sconfitta. Si è fatto molto per lui, ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata, ma con quella dell’Italia - ha detto a La Domenica Sportiva -. Romano deve essere consapevole delle conseguenze: con l’Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni, con la Svizzera forse ne avrebbe giocate venti di fila".

Mancini lo difendere: "Credo che avrà un grande futuro in Nazionale"

Dopo l'errore contro il Belgio, il classe 2006 è finito nel mirino delle critiche, ma a difenderlo ci ha pensato lo stesso Mancini, che in conferenza stampa ha detto: "Credo che abbia fatto una buona partita e per me conta quello che penso io. Gli errori capitano a tutti, anche a giocatori più esperti. Se Romano giocherà contro la Turchia non dipenderà dai giudizi che sono stati dati. Credo che avrà un grande futuro in nazionale". Contro la squadra di Montella, quindi, Romano potrebbe anche non giocare, ma il suo futuro con la maglia Azzurra si prospetta luminoso.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE