Turchia-Italia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale

L'Italia vola a Bursa con un solo obiettivo: battere la Turchia e portare a casa 3 punti fondamentali, sia per la classifica della Nations League sia per il morale. Gli azzurri hanno una gran voglia di riscatto dopo la sconfitta subita all'Olimpico contro il Belgio . Donnarumma e compagni si affidano anche alla storia: i precedenti, infatti, parlano non solo di una Nazionale imbattuta, 9 vittorie e quattro pareggi, ma anche del fatto che, in incontri ufficiali, la porta azzurra è stata violata solo una volta. Dalle formazioni ai commenti post partita, segui la sfida di Nations League tra Turchia e Italia sul nostro sito.

19:42 I numeri di Fagioli in questa stagione

19:39

Turchia-Italia: le formazioni ufficiali

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Kokcu, Ozcan, Elmali; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct Montella.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. Ct Mancini.

19:31

Le critiche alla Nazionale

Di Lorenzo dopo la sconfitta con il Belgio ha detto: "Per uscire da questa situazione non serve che la gente continui a buttare fango su questa Nazionale". Secondo Paolo Pirisi, altro volto della trasmissione, il capitano del Napoli ha fatto da scudo anche perché è uno dei più criticati, al contrario di giovani come Romano, Zoma e Coppola. Secondo Pirisi, a preoccuparsi delle critiche sono i vari Cristante, Barella, Donnarumma...

19:22

Chi è il leader di questa Italia?

Donnarumma a parte, per quanto riguarda i giocatori di movimento "deve esserlo Tonali perché da anni è ad alti livelli, gioca in Premier League, ha 26 anni ma grande esperienza. Mancini ci punta nell'immediato e in chiave futura", afferma Lanzo, che punta su Frattesi come uomo partita di questa sera.

19:17

Il ritorno di Bastoni

Stefano Lanzo, inviato a Bursa, ha presentato così la sfida a TS Live, in diretta sul canale YouTube di Tuttosport: "Mancini ha mescolato le carte perché vuole vedere qualche giovane ma è anche importante fare punti in questa partita, considerando che la prossima sarà in Francia. Torna Bastoni, deve prendere in mano la difesa, è importante anche per lui tornare in Nazionale dopo la notte di Zenica per dare un calcio al passato e fare una partita di livello. Tonali ha parlato da leader ieri e oggi è atteso da leader in campo. C'è ballottaggio tra Pio Esposito e Scamacca che verrà risolto all'ultimo. Frattesi sta bene: Mancini si aspetta da lui dinamismo e inserimenti".

19:00

L'arbitro della partita

Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere la sfida fra Turchia e Italia. Con lui gli assistenti di linea Stuart Burt e James Mainwaring, il quarto uomo Darren England e al Var Stuart Attwell e Matthew Donohue. Oliver ha diretto gli azzurri in altre due occasioni: il 2-2 contro l'Armenia a Napoli (gol di Florenzi e Balotelli) il 15 ottobre 2013 nelle qualificazioni mondiali e lo 0-0 di Craven Cottage in amichevole contro l'Irlanda il 31 maggio 2014.

18:50

La probabile formazione dell'Italia

Il ct modifica l’undici azzurro per la seconda sfida di Nations League dopo il ko all’esordio contro il Belgio

18:42

L'ultimo precedente

L'ultima sfida tra Italia e Turchia fu l'amichevole del 4 giugno 2024 finita 0-0 a Bologna.

Bursa, Turchia