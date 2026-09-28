“Alla Juve vedevano qualcosa in me”: Kayode dagli anni in bianconero allo show con l’Italia

Il classe 2004 trova il primo gol con gli Azzurri: soddisfazione incredibile e nuova certezza per Mancini

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Pubblicato il 28.09.2026, 22:27 (Aggiornato il 28.09.2026, 22:42)

2 min

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Kayode show. L'esordio con gol dell’azzurro contro la Turchia è solo l’ennesima certificazione di un percorso di crescita impressionante che lo ha finalmente portato ad essere determinante con la Nazionale. E pensare che Michael oggi sarebbe potuto essere un punto fermo anche nella Juventus, squadra dove ha giocato da giovanissimo fino a 14 anni.

In un’intervista rilasciata proprio a Tuttosport, Kayode dichiarò: “Non ho rimpianti per quel periodo, anche se mi hanno scartato. Vedevano qualcosa in me, mi sono goduto ogni anno a Vinovo. È stata una batosta essere mandato via, ma mi sono rialzato sempre. Lì ho imparato tantissimo fino ai 14 anni”. I bianconeri diversi anni dopo hanno anche provato a riportarlo a Torino, senza però riuscirci. E ora la soddisfazione del primo gol con l’Italia di Roberto Mancini.

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Kayode e la carica Italia

Solo pochi giorni fa il classe 2004 aveva suonato così la carica: “Essere mancati al Mondiale fa male, ma quando qualcosa di brutto accade può essere un punto di ripartenza. Dico ai tifosi di stare tranquilli, siamo qua per lavorare e per un nuovo ciclo”. E anche in questo caso, non è mancata una menzione d’onore per la Vecchia Signora: Non ho alcuna rammarico per non essere rimasto da giovane alla Juventus, andare a giocare in Serie D a 16 anni nel Gozzano mi ha formato molto e mi ha dato la forza per arrivare a questi livelli”.

 

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