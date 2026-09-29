Pagelle Italia: Kayode indemoniato, bentornato Frattesi. Leader Tonali e bomber Pio Esposito

Dopo il ko contro il Belgio, l'Italia di Mancini rialza la testa e rifila il poker alla Turchia di Celik. Prima rete con la maglia azzurra per Kayode che festeggia al meglio il suo esordio con la Nazionale. In gol anche Bastoni, Frattesi e Pio Esposito. A fine partita l'allenatore si è complimentato con i suoi calciatori e ha ammesso "Hanno fatto tutti una grande partita": la prossima sfida che attende gli azzurri è quella con la Francia di Zidane, in programma per venerdì 2 ottobre alle 20.45.