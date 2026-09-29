Pagelle Italia: Kayode indemoniato, bentornato Frattesi. Leader Tonali e bomber Pio Esposito
Dopo il ko contro il Belgio, l'Italia di Mancini rialza la testa e rifila il poker alla Turchia di Celik. Prima rete con la maglia azzurra per Kayode che festeggia al meglio il suo esordio con la Nazionale. In gol anche Bastoni, Frattesi e Pio Esposito. A fine partita l'allenatore si è complimentato con i suoi calciatori e ha ammesso "Hanno fatto tutti una grande partita": la prossima sfida che attende gli azzurri è quella con la Francia di Zidane, in programma per venerdì 2 ottobre alle 20.45.
Donnarumma 6
Sbaglia i tempi e pure il senso dell’uscita sul gol di Yilmaz in avvio di ripresa. Poi però non sbaglia più nulla.
Kayode 7.5
Altro deb che si regala una notte magica: prima mette lo zampino sul 2-0, poi si mette in proprio e sfrutta l’assist di Pio per il terzo gol. Fa impazzire e ammonire Uzun, a tratti pare indemoniato. Meglio di così...
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