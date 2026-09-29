Kayode, il Golden Boy di Tuttosport che ha dovuto aspettare i 22 anni per essere azzurro

Michael Kayode , gran mattatore contro la Turchia , (una prova sontuosa e un gol per incorniciare l'indimenticabile esordio azzurro) è il protagonista di una storia esemplare del calcio italiano, Anno Domini 2026. Titolo: come snobbare i propri talenti che devono aspettare di avere 22 anni per giocare in Nazionale . Svolgimento: nasce a Borgomanero (Novara) il 10 luglio 2004. Entra giovanissimo nel settore giovanile della Juve, ma viene scartato. A 16 anni debutta nel Gozzano, in Serie D: segna alla Castellanzese e diventa il primo marcatore della classe 2004 in Quarta Serie. La Fiorentina lo scopre e lo porta in viola: due anni di gloria con la Primavera allenata da Alberto Aquilani. Il grave infortunio di Dodò induce Vincenzo Italiano a lanciarlo in prima squadra. Michael esordisce in Serie A il 19 agosto 2023, a 19 anni; un mese più tardi, il debutto in Conference League; il 2 febbraio 2024 segna il primo gol nel massimo campionato (Fiorentina-Lazio 2-1).

Punto di forza del Brentford

Presenze totali nella prima stagione: 37 e 1 gol. Kayode vince il Golden Boy 2024 di Tuttosport riservato al miglior Under 21. Italiano lascia Firenze e va a Bologna, arriva Palladino, torna Dodò: Kayode colleziona 12 gettoni, sino al 24 gennaio 2025, quando la Fiorentina lo cede al Brentford. La formula: prestito oneroso di 500 mila euro, diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro che il club inglese esercita blindando il difensore sino al 2030, con opzione sul 2031. In Premier con le Bees, le Api, Kayode punge così bene da diventare titolare inamovibile e non soltanto perché lo chiamano Catapulta, per via della lunghissima gittata delle sue rimesse laterali. Nel febbraio scorso, il suo allenatore, Keith Joseph Andrews, dichiara: "Michael è già pronto per giocare con l'Italia. Ha davanti a sé una grandissima carriera". Nono in Premier nell'ultima annata (44 presenze e 1 gol; 37 le gare in Premier, 7 quelle tra FA Cup e Coppa di Lega), Kayode è un punto di forza dei biancorossi.

Partenza a razzo

In questo scorcio di stagione parte a razzo, come vogliono le sue caratteristiche di pendolino lungo la fascia: 7 presenze e 1 gol, Brentford clamorosamente quarto con 9 punti, alla pari con Leeds, Liverpool ed Everton, a -6 dal City capolista. En passant, Kayode nel 2023 è diventato campione d'Europa Under 19, segnando il gol della vittoria nella finale con il Portogallo; il ct della Giovanissima era Alberto Bollini, oggi vice di Roberto Mancini. Il 16 luglio, 2023, a Malta, in calce al trofeo, Michael dice: "Far giocare i giovani deve valere sempre, non solo quando vincono. La vittoria è figlia di un percorso e se i giovani non giocano, non possono nemmeno farlo". Parole sante