Raspadori ko, lascia il ritiro dell'Italia per infortunio: ecco quali partite salta
Dopo la bella vittoria di Bursa e il rientro nella notte dalla Turchia, la Nazionale di Roberto Mancini questo pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del match di venerdì a Saint Denis in casa della Francia di Zinedine Zidane, valido per la terza giornata del girone di Nations League. Dopo il 4-1 di ieri rifilato alla selezione di Montella, il ct ha diviso la squadra in due gruppi: da una parte i dieci elementi risparmiati dalla trasferta in terra turca e rimasti a lavorare a Coverciano, più i giocatori che non sono scesi in campo dal 1° a Bursa. Per tutti loro lavoro fra campo e palestra, con esercizi tecnico-tattici di attacco contro difesa, e partitelle a ranghi misti. Il resto dei calciatori a disposizione del ct ha invece svolto prevalentemente esercizi di scarico. Chi è sceso in campo in Turchia ha, tra piscina e crioterapia, utilizzato le strutture di recupero fisico del Rocco B.Commisso Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, approfittando del fatto che la squadra di Paolo Vanoli riprenderà ad allenarsi solo domani.
Raspadori lascia il ritiro di Coverciano
E' rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori: "l'attaccante dell'Atalanta - ha reso noto la Figc in serata - è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza". Nulla da fare dunque per il numero 18 della Dea, che non prenderà parte alle due gare contro Francia e Turchia, rispettivamente in programma il 2 ed il 5 ottobre.
Le prove tecnico-tattiche in vista della sfida a Parigi con la Francia sono dunque state rimandate all'allenamento in programma domani pomeriggio ancora a Coverciano. Possibile che in vista della quarta e ultima sfida di questa fase di Nations League, quella di lunedì prossimo a Bologna contro la Turchia, Mancini decida di risparmiare la trasferta transalpina ad un altro gruppo di convocati azzurri.
Kayode: "Una serata che non dimenticherò mai"
Nel frattempo l'esterno destro difensivo Michael Kayode, ieri sera titolare contro la Turchia, sul suo profilo Instagram ha scritto: "Una serata che non dimenticherò mai", pubblicando una foto dell'esultanza dopo la sua rete, quella del momentaneo 3-0. Sempre legato alla bella serata di Bursa, è diventato virale sul web il gesto del difensore Riccardo Calafiori che, poco dopo il triplice fischio finale di Turchia-Italia, ha regalato la maglia azzurra e reso felice un bambino turco presente sul terreno di gioco.
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