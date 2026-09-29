Raspadori ko, lascia il ritiro dell'Italia per infortunio: ecco quali partite salta

Dopo la bella vittoria di Bursa e il rientro nella notte dalla Turchia, la Nazionale di Roberto Mancini questo pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del match di venerdì a Saint Denis in casa della Francia di Zinedine Zidane, valido per la terza giornata del girone di Nations League. Dopo il 4-1 di ieri rifilato alla selezione di Montella, il ct ha diviso la squadra in due gruppi: da una parte i dieci elementi risparmiati dalla trasferta in terra turca e rimasti a lavorare a Coverciano, più i giocatori che non sono scesi in campo dal 1° a Bursa. Per tutti loro lavoro fra campo e palestra, con esercizi tecnico-tattici di attacco contro difesa, e partitelle a ranghi misti. Il resto dei calciatori a disposizione del ct ha invece svolto prevalentemente esercizi di scarico. Chi è sceso in campo in Turchia ha, tra piscina e crioterapia, utilizzato le strutture di recupero fisico del Rocco B.Commisso Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, approfittando del fatto che la squadra di Paolo Vanoli riprenderà ad allenarsi solo domani.