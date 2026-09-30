Il no della Juve, la Serie D e poi l’Italia: Kayode racconta la sua incredibile scalata

Un sorriso illumina la pancia del “coccodrillo” , come i turchi chiamano lo stadio del Bursaspor: loro piangono, dopo la batosta con l’Italia. A sorridere, nella zona mista della Timsah Arena, è Michael Kayode , il mattatore, con Pio Esposito, della prima vittoria azzurra della nuova era Mancini. Entrambi Golden Boy italiani, guarda un po’: Kayode ha conquistato l’edizione 2024 del premio di Tuttosport e aveva raccontato come l’aveva scoperto: glielo avevano detto i compagni alla Fiorentina, Bove in particolare, e lui credeva fosse uno scherzo.

Kayode: le emozioni dopo l’esordio con l’Italia

Invece era tutto vero, come la serata di lunedì a Bursa, quando il terzino del Brentford si è preso la scena, al debutto nella selezione maggiore: «Davvero il momento più bello finora della mia carriera, è stato fantastico poter esordire con la Nazionale maggiore, e poi ancora di più perché sono felice per il risultato e per la squadra, perché è stata una prestazione davvero di alto livello. È stata un’emozione completamente diversa da quella di esordire in Premier, la Nazionale è unica, non ha paragoni possibili». Niente male, a 22 anni, per il ragazzo nato a Borgomanero che tra il basket, sport “nazionale” nella cittadina del novarese, e il calcio ha scelto quest’ultimo, per la gioia di Mancini e degli appassionati italiani che vedono in Kayode e Palestra la coppia di terzini destri del futuro azzurro per tornare a pensare in grande. Propensione da atleta e si vede anche da qualche particolare, come la rimessa laterale con gittata da quarterback Nfl , con in più la diffi coltà di farlo con due mani, grazie a lanci stabilmente oltre i 30 metri.

Kayode, il gol dedicato alla famiglia e la sua storia

Indemoniato in campo, molto tranquillo fuori: giovanissimo e ha già una fi glia, Amelie, avuta dalla compagna Eleonora Cantini. «A loro dedico il gol, alla mia famiglia», ha detto l’emozionato Michael, che con una proverbiale rimessa laterale aveva svelato il sesso della nascitura in un baby shower molto particolare, dare un’occhiata sui social per credere. Ecco, quel gol sarà impossibile da dimenticare e sarà bello da raccontare: «Dopo il primo tiro - quello sul quale poi ha segnato Frattesi, ndr - ho pensato in una frazione di secondo di cambiare angolo perché ho visto uno spazio sul primo palo e ho calciato lì. Ed è andata bene...». La storia del terzino azzurro è un inno al concetto del “non mollare mai”, partendo da un rifi uto e rimboccandosi le mani in provincia. Sono le storie che piacciono di più: a 13 anni si era interrotto il percorso con la Juventus, che evidentemente non credeva nelle sue potenzialità da calciatore. Capita, ma il bivio è all’interno di ognuno di noi: ci si può arrendere o lottare per un sogno.

Kayode dalla Serie D alla Nazionale italiana

Quello di Michael è ricominciato a Gozzano, vicino casa, paese appoggiato sul lago d’Orta, un gioiellino piemontese ai piedi del Mottarone, ma non propriamente l’ombelico del mondo calcistico: riparte, a 16 anni gioca in Serie D e si prende tutto, fino alla notte magica di Bursa. «Per me ha un grandissimo significato – spiega - e spero che la mia storia possa essere di ispirazione per tanti altri ragazzi. Bisogna crederci sempre e avere voglia di fare. Sono molto felice di dove sono riuscito ad arrivare». Tra i dilettanti lo scova la Fiorentina, poi arriva un titolo Europeo Under 19 con l’Italia, il Brentford, la chiamata di Mancini e il resto è storia recentissima: «Prima della partita il ct Mancini mi ha detto di essere me stesso, di stare tranquillo e di giocare con personalità, come ho sempre fatto». Ed è stata invece lunga la chiacchierata a fi ne gara con Alberto Bollini, vice di Mancini e ct che aveva lanciato Kayode nell’Under 19: «Con il mister Bollini ho parlato molto, ci conosciamo da tanto tempo: a fi ne partita era contentissimo per me». E tutta l’Italia con lui.