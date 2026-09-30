Europei 2032: ecco l'elenco degli stadi italiani, solo uno ha tutti i requisiti

MILANO - Gli Europei del 2028 sono da conquistare sul campo, quelli del 2032 da difendere nelle pratiche in partenza per Nyon. L’ombra del possibile commissariamento non distrae gli uffici della Federcalcio dagli ultimi step necessari per portare a dama l’organizzazione della competizione conquistata da Gabriele Gravina, a cui ha poi ovviamente lavorato anche il suo successore Giovanni Malagò: «Gli stadi non sono pronti, eccetto uno, ma bisogna garantire che certe cose ci saranno», ha detto ieri. Quell’uno è, ovviamente, l’Allianz Stadium: è l’unico che rispetti già tutti i 125 requisiti strutturali e operativi della Uefa, compresi media, hospitality e servizi. In Via Allegri, comunque, in questo caso c’è più che ottimismo: gli impianti in linea con i programmi, pronti a rispettare tutte le richieste nelle 11 aree tematiche individuate dalla Uefa, sono ben più dei 5 che alla fine dovranno ospitare la rassegna insieme con altrettanti stadi turchi.