Scalvini, rilancio Italia: "Cosa ci ha detto Mancini. Chiellini e Bonucci leggende, io fortunato"

"La vittoria di Bursa ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite e avere le capacità di giocare bene a calcio. I senatori stanno aiutando tanto, è molto importante prendere esempio da loro. Ed è bello vederci insieme uniti. Penso che questo sia un anno di cambiamento dove allo stesso tempo posso imparare tanto. Mi piacerebbe essere al 100% sotto ogni punto di vista per dare tutto con il club e con la Nazionale". Così Giorgio Scalvini presenta la sfida fra Italia e Francia valida per la terza giornata di Nations League e in programma venerdì 2 ottobre allo Stade de France. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento dopo il desolante esordio contro il Belgio all'Olimpico a cui è però seguito il convincente poker ai danni della Turchia di Montella . Ora, la selezione di Mancini si misurerà contro i Bleus di Zidane , che dopo avere sconfitto Cakir e compagni ha superato anche i Diavoli Rossi portandosi così al comando del girone 1 della Lega.

Scalvini: "Cannavaro, Bonucci e Chiellini sono leggende"

A. Queste le parole del difensore in forza all'Atalanta, con la quale ha di recente festeggiato il rinnovo del contratto: "La scuola difensiva italiana? Cannavaro, Bonucci e Chiellini sono leggende del calcio - ha dichiarato in conferenza stampa - . Il calcio è cambiato, ora a noi difensori sono chieste cose diverse, sono fortunato ad aver condiviso degli allenamenti con loro e ad avere ancora Bonucci nello staff. Si può solo imparare tante cose da gente così. Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è. La Francia è una squadra fortissima, fra le migliori al mondo, soprattutto in attacco hanno qualità superioti a tutti. Analizzeremo l'avversario col mister per affrontarlo al meglio. Noi siamo positivi, coraggiosi, siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio. Contro la Turchia, mister Mancini ci ha chiesto le solite cose, lui cerca una squadra che domini la partita ma ci ha detto anche che dovevamo divertirci".

Scalvini: "Gli U21 la cosa più bella"

E ancora: "Venivamo da una sconfitta e quindi volevamo di rifarci, sicuramente l'approccio giusto ci ha aiutato. Avevamo questa voglia di fare bene ma l'atteggiamento deve essere sempre quello. Ci sono delle differenze rispetto al debutto in Azzurro, ora quello che vedo è cercare di aver una identità, il mister ci chiede di essere un ottimo gruppo e di portare serenità. Ci divertiamo in allenamento e anche fuori. Siamo tanti i giocatori del gruppo U21 che ci siamo ritrovati in prima squadra, questa è la cosa migliore per il calcio italiano. Ricordo la sfida di categoria con la Francia. Ritroverò alcuni avversari di allora. Sarà bello affrontare questi giocatori a distanza di un po' di anni per capire anche il nostro livello".