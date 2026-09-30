Raspadori infortunato: l’esito degli esami Atalanta e quanto resterà fuori

L'esterno azzurro è rientrato a Bergamo dopo l'infortunio rimediato nel match contro la Turchia in Nations League
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Pubblicato il 30.09.2026, 19:17

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Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra: questo l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Giacomo Raspadori, rientrato anzitempo a Bergamo dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, durante la gara con la Turchia. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. La squadra di Sarri, intanto, senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, ha sostenuto al Centro Bortolotti un allenamento congiunto con la formazione U23.

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La seduta odierna della Dea

Dopo una prima parte di attivazione tecnica, per i nerazzurri la seduta odierna ha previsto delle esercitazioni divisi per reparto, un lavoro dedicato al possesso palla, una partitella 10 vs 10 su campo ridotto e per concludere una sessione di potenziamento aerobico differenziato. Proseguono le terapie per Hien, Kossounou e Sulemana. Per domani in programma un doppio allenamento a porte chiuse al centro Bortolotti.

 

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