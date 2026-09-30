Raspadori infortunato: l’esito degli esami Atalanta e quanto resterà fuori

Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra: questo l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Giacomo Raspadori, rientrato anzitempo a Bergamo dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, durante la gara con la Turchia. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. La squadra di Sarri, intanto, senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, ha sostenuto al Centro Bortolotti un allenamento congiunto con la formazione U23.