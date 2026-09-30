Raspadori infortunato: l’esito degli esami Atalanta e quanto resterà fuori
Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra: questo l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Giacomo Raspadori, rientrato anzitempo a Bergamo dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, durante la gara con la Turchia. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. La squadra di Sarri, intanto, senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, ha sostenuto al Centro Bortolotti un allenamento congiunto con la formazione U23.
La seduta odierna della Dea
Dopo una prima parte di attivazione tecnica, per i nerazzurri la seduta odierna ha previsto delle esercitazioni divisi per reparto, un lavoro dedicato al possesso palla, una partitella 10 vs 10 su campo ridotto e per concludere una sessione di potenziamento aerobico differenziato. Proseguono le terapie per Hien, Kossounou e Sulemana. Per domani in programma un doppio allenamento a porte chiuse al centro Bortolotti.
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