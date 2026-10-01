Francia-Italia, un abisso di soldi da risalire! E con Mbappé i Bleus costerebbero il doppio

I soldi non vanno in campo, certo. E guardando al passato si potrebbe pure aggiungere un “purtroppo”, perché se fosse dipeso da ingaggi e valore dei cartellini, l’Italia non avrebbe perso gli spareggi mondiali con Bosnia, Macedonia e Svezia. Il passato però è passato e allora, guardando al presente e a Francia-Italia di domani, è una fortuna che il risultato non sia lo specchio fedele del valore di mercato delle due rose: perché tra l’ipotetica formazione di Zidane e quella, sempre ipotetica, di Mancini, c’è una differenza di 266 milioni a favore dei transalpini. Oltre il 50% in più, considerando che l’Italia, secondo le stime di Transfermarkt riportate nel campetto in alto, vale 457 milioni contro i 723 della Francia: cifre che non varierebbero granché cambiando qualche giocatore. E questo perché Kylian Mbappé, 200 milioni, è infortunato: altrimenti, con lui al posto di Barcola (90 milioni), il valore dell’undici francese sarebbe pressoché doppio di quello azzurro.