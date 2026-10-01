"Chi sono davvero i fratelli Esposito, ve li racconto io"

«Sono davvero orgoglioso del lavoro e del percorso fatto con Pio e Sebastiano in questi anni. Siamo partiti da lontano, ma il mio sogno era quello di vederli giocare insieme un giorno in Nazionale. Adesso che questo traguardo è stato raggiunto bisogna subito porsi altri obiettivi da centrare». La voce è carica di emozione ma soprattutto piena di soddisfazione per i risultati che stanno ottenendo i Fratelli d’Italia, alias Pio e Sebastiano Esposito . La nuova coppia d’attacco azzurra è accomunata, infatti, dall’essere stata accompagnata verso l’Olimpo del nostro calcio dallo stesso agente: quel Mario Giuffredi che per i due ragazzi rappresenta un vero punto di riferimento e col quale hanno instaurato un rapporto che va oltre la classica dinamica procuratore-calciatore.

Pio e Sebastiano Esposito, il sogno della Nazionale

Come ha vissuto la notte di Turchia-Italia coi suoi due ragazzi in campo uno al fianco dell’altro? «È stata un’emozione davvero forte. Ancor più intensa nel vedere per la prima volta Sebastiano Esposito giocare con la maglia azzurra. Il calcio è stupendo e incedibile nel modo in cui riesca a sorprenderti: soltanto 40 giorni fa Seba si allenava da solo a casa sua a Brescia...». In mezzo c’è stata una sessione di mercato davvero intensa per voi… «Ho fatto una guerra sportiva per difenderlo e tutelarlo. Alla fine tutto è andato per il meglio. Faccio un plauso al Sassuolo e al direttore Palmieri che hanno puntato con decisione su Sebastiano, quando hanno intuito la possibilità di prenderlo a condizioni vantaggiose dal Cagliari». Al debutto è arrivato subito il gol alla Juve: Sebastiano ci credeva alla maglia azzurra? «La speranza c’era, però aveva giocato solamente due gare col Sassuolo seppur con un gol importante contro la Juventus. Sapevamo della stima di Mancini, ma temevamo che l’aver giocato poco potesse precludergli la chiamata». Anche Pio è stato protagonista delle cronache di mercato col rinnovo fino al 2032 con l’Inter a spazzare via le sirene delle big inglesi... «È stata una trattativa lunga, ma c’è sempre stato un clima cordiale con l’Inter. L’accordo non è mai stato in discussione; perché la volontà di tutti era quella di andare avanti insieme. E così è stato».

La crescita di Pio e Sebastiano Esposito tra Inter e Serie A

Quali sono stati i momenti più difficili nell’ascesa dei fratelli Esposito? «Siamo partiti da molto lontano con entrambi. Pio quando l’ho preso in procura si stava affacciando in Primavera: è un predestinato e i numeri non mentono, visto che ha già segnato 6 gol in 11 partite con l’Italia. Sebastiano, invece, era in Belgio fuori rosa all’Anderlecht, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. In quel mercato di gennaio lo proponevo in Serie B e nessuno lo voleva. Solo Ciro Polito ci ha creduto, portandolo al Bari». Dopo il boom da minorenne all’Inter in molti l’avevano etichettato come promessa mancata... «Voglio citare Gianni Morandi: uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita. Sebastiano rappresenta quell’unica eccezione: dopo alcuni errori si è trovato a rincorrere, ma è stato bravo a riemergere tornando in alto» Cos’hanno di speciale i fratelli Esposito? «Al di là delle qualità calcistiche che sono note a tutti, mi piace sottolineare i valori e l’educazione che li contraddistingue. Hanno la testa sulle spalle. Merito degli insegnamenti dati dai genitori» Adesso viene il bello: Pio e Sebastiano potrebbero giocare pure contro la Francia. «No, adesso viene il difficile. Tutti pensano che sia tutto facile, ma non è così. Io cerco sempre di predisporre i miei giocatori a dimenticare il passato, che non conta più e viene dimenticato in fretta. Dico loro di pensare sempre alla prossima partita, che è sempre la più difficile. Bisogna stare coi piedi per terra e affrontare ogni cosa con equilibrio: senza esaltarsi dinanzi ai complimenti, così come non bisogna abbattersi di fronte alle critiche».

Sebastiano Esposito e il futuro in Nazionale

Mancini nel 2023 fece esordire contro l’Inghilterra anche Salvatore. Il prossimo sogno è quello di vederli tutti e tre in azzurro? «Sarebbe bellissimo. Intanto mi aspetto tanto da lui: non ha niente da invidiare a molti giocatori che militano in A. Ha tutte le qualità per giocare nella massima serie e una personalità rara da trovare in tanti calciatori. Spero di vederlo presto in Serie A contro i suoi fratelli. Può ripercorrere la parabola di Valdifiori, anche se nel nostro calcio c’è miopia nei confronti dei giocatori italiani che giocano nelle categorie inferiori. Basta vedere cosa è accaduto un anno e mezzo fa, quando aveva trascinato lo Spezia a un passo dalla promozione in A».

I fratelli Esposito e il rapporto dentro e fuori dal campo

Com’è il rapporto tra i fratelli Esposito? «La cosa più bella è la grande unione che li lega: ognuno di loro è il primo tifoso dell’altro. Tra loro ci sono zero invidie e rivalità».