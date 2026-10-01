Bianchedi non ci sta e si dimette: che caos! Euro 2032, gli stadi per la rinascita: 4 ancora non esistono

Il centesimo giorno alla guida della Figc, Giovanni Malagò lo immaginava diverso. Ieri, il tempo trascorso dalle elezioni del 22 giugno raggiungeva la tripla cifra, con colori contrastanti: l’azzurro della Nazionale riacceso a Bursa, il grigio delle nubi sul futuro della sua presidenza. Tra gli inciampi di percorso di questi 100 giorni, anche la nomina di Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del Coni che le componenti federali non avevano digerito in estate per forma e, forse, pure sostanza, e che da ieri sera non ricopre più questo ruolo. In attesa del verdetto dell’Anac sulla compatibilità tra le due cariche - non pare imminente, non è da escludere che possa arrivare comunque - ieri sera l’ex schermitrice, oro nel fioretto a squadre a Barcellona e Sydney, ha rassegnato le proprie dimissioni . Una scelta arrivata «a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi», si legge nel comunicato stampa della Figc, che prosegue: «Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del Coni, della Giunta, della Figc e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera. Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche».

Abodi e le tensioni tra Coni e Figc

Abodi (che non sarà a Parigi, causa Consiglio dei Ministri), era tornato sulle osservazioni di Gianni Petrucci, presidente della Fip, che aveva fatto notare come i vicepresidenti Coni - l’altro è Marco Di Paola - fossero sempre contrari alle posizioni del presidente Luciano Buonfiglio: «Di solito sono più preoccupato del pensiero unico che della differenza di opinioni - aveva detto il ministro, che non immaginava questo polverone -. Certo, fa riflettere che due figure così rappresentative, alle quali è stato assegnato fiduciariamente un ruolo di primo piano, non riescano a seguire questa fiducia. Sono questioni interne al Coni, ma di solito questi rapporti non durano molto: il vicepresidente ha diritto e dovere di esporre un’opinione, ma se è sempre contraria deve fare una scelta». Parole che sono state giudicate un’invasione di campo in Via Allegri - come quelle su Roberto Mancini, di cui Abodi ha detto che «non è in discussione» -, anche se poi Bianchedi ha lasciato l’incarico in Figc e non quello in seno al Coni. Ieri sera l’ormai ex capodelegazione ha parlato con la squadra azzurra, con cui stava iniziando a costruire un feeling non scontato, e il capitano Donnarumma ha rappresentato il dispiacere dei giocatori.

Figc, il voto sul commissariamento e il caso del tesseramento

Tra le conseguenze pratiche, viene meno il conflitto di interessi che le avrebbe impedito di votare nella Giunta Coni (tutto fa pensare il 6 ottobre) e che dovrà esprimersi sul commissariamento della Federcalcio: un voto in più per Malagò, anche se, in caso di voto palese, la vicepresidente vicaria aprirebbe ufficialmente lo scontro con Buonfiglio schierandosi a favore di Malagò. Ieri è arrivato anche l’ultimo parere al Coni: tutti, con argomentazioni diverse, sostengono che il tesseramento fosse un requisito essenziale per concorrere. Lo stesso Taucer, nell’adesione alla proposta di archiviazione formulata da Chiné sul caso di un consigliere federale nel 2023, aveva comunque avvisato la Figc delle possibili criticità.

Malagò prepara la strategia in vista della Giunta Coni

Malagò, amareggiato anch e per questa vicenda e pronto a ogni ricorso se dovesse andare male, prepara le argomentazioni da portare in Giunta per scongiurare il commissariamento. E intanto il giorno prima del voto, Simonelli ha convocato un’assemblea informale in Lega Serie A su vicende federali.