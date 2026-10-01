Parigi è già ai piedi di Zizou Zidane. Mancio, fai un tacco dei tuoi

Zizou, ancora tu? E chi può dirlo, se non l’Italia del tifo. Mancio fai un lancio, sarebbe la risposta da riproporre se fosse un tempo che fu. Ora quei due stanno in panca, e la magia che fu nei piedi loro si scontra con la realtà dei piedi altrui. Il caso vuole che siano ct all’inizio di una nuova stagione personale. Mancini tornato sulla panchina italiana. Zidane , dopo una paziente attesa, approdato su quella francese.

Quella allo Stade de France è anche una grande sfida tra due iconici numeri 10

Bei tempi quando Zizou, ovvia contrazione di Zinedine Zidane, e Mancio che tutti sanno essere Roberto Mancini, se la facevano sul campo. Zizou arrivò in Italia nel 1996, giusto il tempo per vedere Mancini ancora in maglia Sampdoria dov’era re e primattore prima di trasferirsi alla Lazio. Portavano sulla maglia quel numero che ancora oggi è un brand, un’idea di successo che trasporta tra seduzione e talvolta maledizione. Dici 10, non un numero per tutti (Zizou lo indossava in bleu, mentre alla Juventus scelse la 21). Anche se la modernità del calcio moderno ci ha fatto vedere “10” da aggrottare le sopracciglia e lasciar sbottare: guarda dove sono finiti i numeri 10. Loro due no. Erano 10 veri, con il bello e il brutto del giocatore di quell’essenza, sostanza, fantasia e improvvisazione. Ognuno con il suo colpo di tacco. Mancini ce l’aveva dentro. Zidane proponeva la flessuosità del suo movimento a destabilizzare l’avversario.