Da Romano a Inacio: Francia-Italia, 9 giocatori non convocati da Mancini. Non partono per Parigi

Italia, i nove azzurri che non partiranno per Parigi

A Coverciano non si alleneranno questa mattina con il resto del gruppo Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. I nove parteciperanno nel pomeriggio a una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista del ritorno contro la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna.

Francia-Italia: come arrivano alla sfida le due squadre

L'Italia arriva alla sfida contro la Francia di Zinedine Zidane con tre punti dopo due partite: incassato il duro ko all'Olimpico all'esordio contro il Belgio (0-2), gli azzurri hanno piegato con un netto 4-1 la Turchia a Bursa. I Galletti, invece, sono a punteggio pieno grazie al doppio 1-0 contro la selezione di Vincenzo Italiano e i Diavoli Rossi firmato rispettivamente da Kylian Mbappé e Michael Olise.