Da Romano a Inacio: Francia-Italia, 9 giocatori non convocati da Mancini. Non partono per Parigi

Come fatto per la trasferta a Bursa contro la Turchia, il ct azzurro lascia a Coverciano alcuni elementi della rosa
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Pubblicato il 01.10.2026, 11:24

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Nove giocatori azzurri non partiranno per Parigi. Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa contro la Turchia, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento nella capitale francese dove si disputerà, a Saint-Denis, il terzo incontro del Gruppo 1 della Lega A di Nations League.

Italia, i nove azzurri che non partiranno per Parigi

A Coverciano non si alleneranno questa mattina con il resto del gruppo Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. I nove parteciperanno nel pomeriggio a una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista del ritorno contro la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna.

 

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Francia-Italia: come arrivano alla sfida le due squadre

L'Italia arriva alla sfida contro la Francia di Zinedine Zidane con tre punti dopo due partite: incassato il duro ko all'Olimpico all'esordio contro il Belgio (0-2), gli azzurri hanno piegato con un netto 4-1 la Turchia a Bursa. I Galletti, invece, sono a punteggio pieno grazie al doppio 1-0 contro la selezione di Vincenzo Italiano e i Diavoli Rossi firmato rispettivamente da Kylian Mbappé e Michael Olise. 

 

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